Nvidia’nın devasa Titan RTX ekran kartı ortaya çıktı

Paylaşılan bilgilere göre Nvidia’nın yeni nesil Titan RTX ekran kartından 4nm sürecinde işlenmiş AD102 GPU’su yer alacak. Öte yandan firma tarafından bir süredir herhangi bir Titan kartı girişimi ise görmemiştik. Bununla birlikte bir noktada gelecek olan RTX 4090 Ti kartının varlığı da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.
Nvidia Titan RTX ortaya çıktıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...