Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni nesil Titan ekran kartı projesini iptal ettiği veya ertelediği söylentileri birkaç haftadır ortalıkta dolanıyor ancak bu söylentilerin sesi şimdiye kadar pek yükselmedi. Ancak bu kez, Moore's Law is Dead tarafından aktarılanlara render görsellerine göre Nvidia Titan RTX geliştiriliyor olabilir.

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Paylaşılan bilgilere göre Nvidia’nın yeni nesil Titan RTX ekran kartından 4nm sürecinde işlenmiş AD102 GPU’su yer alacak. Öte yandan firma tarafından bir süredir herhangi bir Titan kartı girişimi ise görmemiştik. Bununla birlikte bir noktada gelecek olan RTX 4090 Ti kartının varlığı da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Nvidia Titan RTX ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Bu soru işaretlerine değinmeden önce sızıntıya göre Nvidia, Titan RTX kartının prototiplerini bitirmiş durumda. Görsellere göre bahsi geçen kartta çok alışılmadık bir yere yerleştirilmiş çift 16 pimli güç konektörleri dikkat çekiyor. Bununla birlikte kartın dört yuvalı bir ebatta olması da gözlerden kaçmamakta. Nvidia Titan RTX özellikler tarafındaysa iddialı. 18176 CUDA (144 SM) çekirdeği ve 48 GB GDDR6X belleğe sahip olan kartta 24 Gbps bellek modüllerinin olması, böylece bant genişliğinin 1152 GB/sn seviyesine erişmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör RTX 4090 kartında kullanılan AD102 GPU’sunda Nvidia 128 SM (16384 CUDA)birimini kullanmıştı. Dolayısıyla Nvidia’nın elinde hem RTX 4090 Ti hem de Titan RTX kartı için yeterli bir boşluk en azından AD102 GPU’su özelinde mevcut. Ancak böyle bir kartın piyasaya çıkıp çıkmayacağı halen daha belirsiz. Bunların yanında bu Titan RTX hakkında söylentiler olsa da hiçbiri kartın çıkış tarihine veya fiyatına değinmiyor. Bu da sızıntıyı yalnızca Nvidia’nın ihtiyaç duyulması durumunda kullanabileceği bir koz olarak derecelendiriyor.

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Nvidia’nın devasa Titan RTX ekran kartı ortaya çıktı