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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın devasa Titan RTX ekran kartı ortaya çıktı

    Nvidia cephesinden yeni nesil Titan ekran kartı hakkında çelişkili söylentiler etrafta dolaşıyor. Yeni gelen bilgiler ise muhtemelen Titan RTX kartının ayrıntılı render görüntülerini sergiliyor.
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    Nvidia’nın devasa Titan RTX ekran kartı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni nesil Titan ekran kartı projesini iptal ettiği veya ertelediği söylentileri birkaç haftadır ortalıkta dolanıyor ancak bu söylentilerin sesi şimdiye kadar pek yükselmedi. Ancak bu kez, Moore's Law is Dead tarafından aktarılanlara render görsellerine göre Nvidia Titan RTX geliştiriliyor olabilir.

    Paylaşılan bilgilere göre Nvidia’nın yeni nesil Titan RTX ekran kartından 4nm sürecinde işlenmiş AD102 GPU’su yer alacak. Öte yandan firma tarafından bir süredir herhangi bir Titan kartı girişimi ise görmemiştik. Bununla birlikte bir noktada gelecek olan RTX 4090 Ti kartının varlığı da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

    Nvidia Titan RTX ortaya çıktı

    Nvidia’nın devasa Titan RTX ekran kartı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu soru işaretlerine değinmeden önce sızıntıya göre Nvidia, Titan RTX kartının prototiplerini bitirmiş durumda. Görsellere göre bahsi geçen kartta çok alışılmadık bir yere yerleştirilmiş çift 16 pimli güç konektörleri dikkat çekiyor. Bununla birlikte kartın dört yuvalı bir ebatta olması da gözlerden kaçmamakta. Nvidia Titan RTX özellikler tarafındaysa iddialı. 18176 CUDA (144 SM) çekirdeği ve 48 GB GDDR6X belleğe sahip olan kartta 24 Gbps bellek modüllerinin olması, böylece bant genişliğinin 1152 GB/sn seviyesine erişmesi bekleniyor.
    Nvidia’nın devasa Titan RTX ekran kartı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    RTX 4090 kartında kullanılan AD102 GPU’sunda Nvidia 128 SM (16384 CUDA)birimini kullanmıştı. Dolayısıyla Nvidia’nın elinde hem RTX 4090 Ti hem de Titan RTX kartı için yeterli bir boşluk en azından AD102 GPU’su özelinde mevcut. Ancak böyle bir kartın piyasaya çıkıp çıkmayacağı halen daha belirsiz. Bunların yanında bu Titan RTX hakkında söylentiler olsa da hiçbiri kartın çıkış tarihine veya fiyatına değinmiyor. Bu da sızıntıyı yalnızca Nvidia’nın ihtiyaç duyulması durumunda kullanabileceği bir koz olarak derecelendiriyor.
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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 1 hafta önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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