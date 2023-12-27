Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın H100 GPU'ları bazı ülkelerden daha fazla güç tüketecek

    Nvidia'nın önümüzdeki yıl 3,5 milyon adet H100 GPU satması bekleniyor. Her GPU’nun tepe noktada 700W güç tükettiği düşünülürse H100 GPU'ları bazı ülkelerden daha fazla güç tüketecek gibi görünüyor.
    Nvidia'nın H100 GPU'ları bazı ülkelerden daha fazla güç tüketecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia, H100 AI GPU'larından kelimenin tam anlamıyla tonlarca satıyor ve her biri ortalama olarak 700W'a kadar güç tüketiyor. Nvidia yeni GPU'larını yapay zeka iş yükleri için yüksek hacimlerde sattığı düşünüldüğünde, bu GPU'ların toplam güç tüketiminin büyük bir şehir veya bazı küçük Avrupa ülkelerinden daha fazla enerji tüketeceği tahmin ediliyor.

    Nvidia H100'ler Gürcistan kadar elektrik tüketecek

    Microsoft'ta veri merkezlerinin yönetiminden sorumlu olan Paul Churnock, Nvidia'nın H100 GPU'larının, bu GPU'lardan milyonlarca dağıtıldığında 2024'ün sonunda ABD’nin 1.6 milyon nüfuslu Phoenix şehrinden daha fazla güç tüketeceğine inanıyor. Nvidia'nın H100 GPU'su 700W'lık tepe güç tüketimine sahip. Bu, yıllık yüzde 61 kullanımda, ortalama bir Amerikan hane sakininin güç tüketimine eşdeğer. Nvidia H100, yıllık yüzde 61 kullanım durumunda yılda yaklaşık 3.740 kilowatt-saat (kWh) elektrik tüketiyor.

    Nvidia'nın 2023'te 1,5 milyon ve 2024'te iki milyon H100 GPU sattığı varsayılırsa, 2024'ün sonlarına kadar bu tür yongalardan 3.5 milyon adet kullanıma girmiş olacak. Dolayısıyla tüm H100’ler bir yılda 13.091.820.000 kilovat-saat (kWh) ya da 13.091,82 GWh elektrik tüketecek.

    Bu tüketim, Gürcistan, Litvanya veya Guatemala gibi bazı ülkelerin yıllık elektrik tüketiminden fazla. Suriye ve Uruguay gibi ülkelere ise çok yakın. Türkiye ile kıyaslandığında ise yaklaşık 20’de 1’i kadar. Bu güç tüketimi miktarı oldukça şok edici görünse de, AI ve HPC GPU verimliliğinin artmakta olduğu unutulmamalı. Elbette talep beklenenden fazla olursa tüketim miktarının büyüdüğünü görmek de hayli mümkün.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 6 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1.0 motora lpg takılır mı en iyi özel sağlık sigortası yorumlar evde çekirge neden olur erken boşalıyorum hangi ilacı kullanmalıyım forum yaratıcı eczane isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    MSI THIN GF63 12UC-877XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ModArt-EVANGELION 2
    ModArt-EVANGELION 2
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız