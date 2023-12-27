Nvidia'nın H100 GPU'ları bazı ülkelerden daha fazla güç tüketecek

Nvidia H100'ler Gürcistan kadar elektrik tüketecek
Microsoft'ta veri merkezlerinin yönetiminden sorumlu olan Paul Churnock, Nvidia'nın H100 GPU'larının, bu GPU'lardan milyonlarca dağıtıldığında 2024'ün sonunda ABD’nin 1.6 milyon nüfuslu Phoenix şehrinden daha fazla güç tüketeceğine inanıyor. Nvidia'nın H100 GPU'su 700W'lık tepe güç tüketimine sahip. Bu, yıllık yüzde 61 kullanımda, ortalama bir Amerikan hane sakininin güç tüketimine eşdeğer. Nvidia H100, yıllık yüzde 61 kullanım durumunda yılda yaklaşık 3.740 kilowatt-saat (kWh) elektrik tüketiyor.
Nvidia'nın 2023'te 1,5 milyon ve 2024'te iki milyon H100 GPU sattığı varsayılırsa, 2024'ün sonlarına kadar bu tür yongalardan 3.5 milyon adet kullanıma girmiş olacak. Dolayısıyla tüm H100’ler bir yılda 13.091.820.000 kilovat-saat (kWh) ya da 13.091,82 GWh elektrik tüketecek.
Bu tüketim, Gürcistan, Litvanya veya Guatemala gibi bazı ülkelerin yıllık elektrik tüketiminden fazla. Suriye ve Uruguay gibi ülkelere ise çok yakın. Türkiye ile kıyaslandığında ise yaklaşık 20’de 1’i kadar. Bu güç tüketimi miktarı oldukça şok edici görünse de, AI ve HPC GPU verimliliğinin artmakta olduğu unutulmamalı. Elbette talep beklenenden fazla olursa tüketim miktarının büyüdüğünü görmek de hayli mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.