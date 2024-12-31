Nvidia'nın H20 GPU'ları Çin'de rekor satış başarısı elde ediyor

Tam Boyutta Gör ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji ihracat kısıtlamalarına rağmen Nvidia, yapay zeka (AI) sektörü için tasarladığı H20 GPU'larıyla Çin'de büyük bir ticari başarı yakaladı. Nvidia'nın Çin pazarına özel olarak sunduğu bu “kırpılmış” GPU'ların çeyrekten çeyreğe yüzde 50 oranında satış artışı yakaladığı belirtiliyor. Analist Claus Aasholm'un verilerine göre, bu grafik işlem birimleri Nvidia'nın bugüne kadarki en hızlı büyüyen ürünlerinden biri.

Nvidia H20, Çin'de tuttu

ABD hükümeti, üst düzey Nvidia Hopper H100, H200 ve H800 işlemcilerinin Çin'e ihracatını sıkı kurallara bağladı. Ancak Nvidia, bu kısıtlamaları dikkate alarak HGX H20 GPU'sunu Çin pazarına sundu. HGX H20, performans açısından çok daha düşük kapasiteye sahip olsa da, yapay zeka uygulamalarında oldukça etkili bir alternatif sunuyor. Claus Aasholm'un bulgularına göre Nvidia, H100'e kıyasla ciddi ölçüde düşük performansına rağmen HGX H20 GPU'yu satarak on milyarlarca dolar kazanıyor.

Yapay zeka özelinde dünyanın önde gelen ekonomileri amansız bir yarışın içinde. Bu yarışta ABD ve Çin en önde yer almaya devam ediyor. Ancak ABD, kısıtlamalar ile Çin’in ilerleyişini yavaşlatmaya çalışıyor. Çin ise yerli üretimini destekleyerek kısıtlamalara karşı daha dirençli bir endüstri yaratma uğraşı içinde. Öte yandan Nvidia’nın H20 GPU’larının Çin’de bu kadar yüksek talep görüyor olması Çinli alternatifler üzerinde soru işaretlerini de artırıyor. Zira Huawei'nin Ascend 910 ailesinin H100'e rakip olduğu ifade ediliyor. Aynı zamanda Biren Technologies ve Moore Threads gibi firmalar da benzer ürünler üretiyor.

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Yerli üretime rağmen Nvidia'nın ürünlerinin tercih edilmesinin iki ana nedeni olabilir. Bunlardan ilki, Çinli alternatiflerin performans olarak istenilen başarıyı gösterememesi. İkinci ve daha olası neden ise Nvidia'nın CUDA gibi oturmuş ve zengin bir platforma sahip olması. Çinli firmalar ve hatta AMD gibi Batılı üreticiler bile bu konuda rekabet etmekte zorlanıyor.

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Nvidia'nın H20 GPU'ları Çin'de rekor satış başarısı elde ediyor