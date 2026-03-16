Hedef film kalitesi: Oyunlardaki ışıklandırma performansı 1 milyon kat artabilir

Tam Boyutta Gör Nvidia, gelecek nesil GeForce RTX ekran kartlarında path tracing (yol izleme) performansının günümüz Pascal jenerasyonu GTX kartlarına kıyasla bir milyon kat artacağını öngörüyor. Bu iddia, şirketin GDC 2026 etkinliğinde NVIDIA Geliştirici ve Performans Teknolojileri Başkan Yardımcısı John Spitzer tarafından dile getirildi. Spitzer, açıklamasında mevcut performansın halen istenilen seviyede olmadığını ve gerçek zamanlı görüntülerin sinematik kalitede olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Yol izlemeye AI desteği kullanılıyor

Tam Boyutta Gör Gerçek zamanlı path tracing veya tam ışın izleme, GPU donanımı açısından son derece talepkâr bir süreç. Bunun mümkün olabilmesi için şirket, DLSS Super Resolution, Frame Generation, RTX Mega Geometry gibi yapay zeka destekli bir dizi render teknolojisini kullanıyor. Spitzer, günümüz RTX Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 Serisi kartlarında, Pascal dönemi GTX kartlarına kıyasla 10.000 kat daha hızlı yol izleme performansı elde edildiğini belirtti.

Bu performans artışı günümüz yüksek seviye GeForce RTX 40 ve RTX 50 Serisi kartlarda, Resident Evil Requiem, Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake 2 ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda 1440p ve 4K çözünürlükte son derece gerçekçi, sinematik aydınlatma ve görseller sunulmasına olanak tanıyor. Ancak Spitzer, gerçek zamanlı görüntülerin halen tam anlamıyla film kalitesinde olmadığını ve bunun hedeflenen seviyeye ulaşması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

Nvidia’nın vizyonu, yapay zeka tabanlı render yöntemlerinin genişletilmesi ve yeni teknolojilerin uygulanmasıyla, gelecek GeForce RTX kartlarında yol izleme performansını bir milyon kat artırmak. Bu süreçte ReSTIR (Recent spatiotemporal resampling algorithms) gibi yeni algoritmalar ve diğer yenilikler, gerçek zamanlı görüntülerin fotogerçekçiliğe yaklaşmasını sağlayacak.

