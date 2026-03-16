    Hedef film kalitesi: Oyunlardaki ışıklandırma performansı 1 milyon kat artabilir

    Nvidia, gelecekteki GeForce RTX kartlarında yol izleme performansının Pascal kartlarına kıyasla 1 milyon kat artacağını açıkladı. AI destekli teknolojilerle sinematik gerçeklik hedefleniyor.

    Nvidia, gelecek nesil GeForce RTX ekran kartlarında path tracing (yol izleme) performansının günümüz Pascal jenerasyonu GTX kartlarına kıyasla bir milyon kat artacağını öngörüyor. Bu iddia, şirketin GDC 2026 etkinliğinde NVIDIA Geliştirici ve Performans Teknolojileri Başkan Yardımcısı John Spitzer tarafından dile getirildi. Spitzer, açıklamasında mevcut performansın halen istenilen seviyede olmadığını ve gerçek zamanlı görüntülerin sinematik kalitede olmasını hedeflediklerini vurguladı.

    Yol izlemeye AI desteği kullanılıyor

    Gerçek zamanlı path tracing veya tam ışın izleme, GPU donanımı açısından son derece talepkâr bir süreç. Bunun mümkün olabilmesi için şirket, DLSS Super Resolution, Frame Generation, RTX Mega Geometry gibi yapay zeka destekli bir dizi render teknolojisini kullanıyor. Spitzer, günümüz RTX Blackwell tabanlı GeForce RTX 50 Serisi kartlarında, Pascal dönemi GTX kartlarına kıyasla 10.000 kat daha hızlı yol izleme performansı elde edildiğini belirtti.

    Bu performans artışı günümüz yüksek seviye GeForce RTX 40 ve RTX 50 Serisi kartlarda, Resident Evil Requiem, Indiana Jones and the Great Circle, Alan Wake 2 ve Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda 1440p ve 4K çözünürlükte son derece gerçekçi, sinematik aydınlatma ve görseller sunulmasına olanak tanıyor. Ancak Spitzer, gerçek zamanlı görüntülerin halen tam anlamıyla film kalitesinde olmadığını ve bunun hedeflenen seviyeye ulaşması için daha fazla çalışılması gerektiğini belirtti.

    Nvidia’nın vizyonu, yapay zeka tabanlı render yöntemlerinin genişletilmesi ve yeni teknolojilerin uygulanmasıyla, gelecek GeForce RTX kartlarında yol izleme performansını bir milyon kat artırmak. Bu süreçte ReSTIR (Recent spatiotemporal resampling algorithms) gibi yeni algoritmalar ve diğer yenilikler, gerçek zamanlı görüntülerin fotogerçekçiliğe yaklaşmasını sağlayacak.

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    Profil resmi
    rfve 1 gün önce

    Türkiyede gelmez malsesef gelse bile 1,2m den aşağı sattırmazlar. Bize ucuz araba haram çünkü [resim]

    Profil resmi
    Emin Oral 1 gün önce

    Hafif araç çitlenbik gibi, ne yalan söyleyeyim araç çok hoşuma gitti, şehir içinde ideal bir araç

    E
    erhanakansel 3 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

