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    Nvidia patronu Ampere mimarisini fırınladı

    Nvidia patronu Jensen Huang önümüzdeki aylarda tanıtacağı Ampere mimarisini barındıran ve DGX A100 adını taşıyacağı tahmin edilen sistemi ilginç bir şekilde tanıttı.
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    Haber Editörü
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    Nvidia patronu Ampere mimarisini fırınladı
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    AMD’nin piyasada başarı elde eden 7nm sürecindeki Navi mimarisinin önünü almak için yıl sonlarına doğru 7nm Ampere grafik mimarisini piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’nın patronu ilginç bir paylaşım yaptı.

    Nvidia Ampere neler sunacak?

    Hem performans hem de verimlilik tarafında en az yüzde 50’ye yakın artışların beklendiği 7nm sürecindeki Nvidia Ampere mimarisi ilk olarak GA100 çekirdeği ile sahneye çıkacak. GA100 çekirdeği sunuculara yönelik Tesla V100 kartına hayat verirken Tesla V100 kartı da yapay zeka işlemlerine yönelik olarak hazırlanan DGX A100 sistemine temel olacak.

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    Önceki DGX-2 sistemini hatırlarsak 16 adet Tesla V100 grafik birimi ile 81920 CUDA çekirdeği ve 10240 Tensor çekirdeği sayısına ulaşılmıştı. 30TB NVMe depolama ve 512GB HBM 2 bellek ile birlikte 2 PFLOPS performans gösteren sistem 400000$ gibi çılgın bir fiyat etiketine sahipti.

    Nvidia patronu Jensen Huang bu hafta ilginç bir paylaşıma imza attı. Mutfakta çekilen bir videoda Huang; fırından yeni pişmiş görüntüsü verilen bir sistemi çıkardı ve tezgaha koydu. Sonrasında da dünyanın en büyük grafik çekirdeği olduğu bilgisini paylaştı.

    Nvidia patronu Ampere mimarisini fırınladı
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    Sistemin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı ancak kaynaklar DGX A100 adıyla tescil ettirilen yeni yapay zeka sistemi olduğunu düşünüyor. Bu sistemde öncekinin aksine 8 adet Tesla A100 kartı olacak. Ampere mimarisinin performans artışını hesaba katarak DGX A100 sisteminin DGX2 sistemine yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

    Diğer taraftan fırından çıkan sistemin soketli SXM2 tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan daha önceki nesil DGX sistemlerine sahip olanlar kolay bir şekilde yükseltme yapabilecek. DGX A100 ile ilgili Computex 2020 fuarında bir gelişme olabilir.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alito (A. Teyfik Görmez) 2 gün en beğenilen
    Hocanın mutfağında bile GPU pişiyor be, bizdeki de hayat mı kardeşim!?
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    djduke (salim yeşilbaş) 2 gün
    1080Tı den 2021 yılında inşallah geçeceğim kart olacak 3080TI.. 2xxx serisi ara modeldi bence.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    drserk (SERKAN BEKTAŞOĞLU) 1 gün
    980ti ile yola devam..3080ti ihtiyaç duyan oyun mu olacak merak ediyorum
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    Musty3535123 2 gün
    3000 serisi çıksında eskilerin fiyatları düşsün, 1080ti alak.
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 2 gün
    Fırınlama değil, mimarinin hazır olduğunu söylüyor.
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    SuperVisör (mahir cam) 2 gün
    5080ti yi beklicem çıktıgında 1080ti alırım fiyat anca o zaman alınası fiyatlara düşer avrupalılarda son ne çıkarsa maaşlarının 5/1 ile alsınlar ne olucak bu tl nin hali
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    serafon 2 gün
    O değil 2080 seviyesinde bile değilken konsollar 2 sene sonra 4080 filan çıkarsa aradaki fark iyice açılacak. Ya da bu taraf yavaşlayacak.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 2 gün serafon
    Konsollarda da iki ya da üç yılda bir ara model çıkacaktır. Ps5 pro xbox ultimate vb.
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    guzmann06 (Çağrı Can) 2 gün
    Rtx 3060 talibim, çıkmaya yakın elimdeki gpuyu elden çıkartırım
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    3080i 4 gözle bekliyoruz gelsin
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    asko56 2 gün
    2080ti 1000 dolar üstü idi bu 3080ti da 2000 dolar üstü olur tekel olan fiyatı koyar
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    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 2 gün
    3080 ti bekliyoruz hadi bakalım.
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    erarslan1081 2 gün
    Gelsin 3060 alacuk.
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    2065 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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