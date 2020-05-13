Nvidia patronu Ampere mimarisini fırınladı

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AMD’nin piyasada başarı elde eden 7nm sürecindeki Navi mimarisinin önünü almak için yıl sonlarına doğru 7nm Ampere grafik mimarisini piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’nın patronu ilginç bir paylaşım yaptı.

Nvidia Ampere neler sunacak?

Hem performans hem de verimlilik tarafında en az yüzde 50’ye yakın artışların beklendiği 7nm sürecindeki Nvidia Ampere mimarisi ilk olarak GA100 çekirdeği ile sahneye çıkacak. GA100 çekirdeği sunuculara yönelik Tesla V100 kartına hayat verirken Tesla V100 kartı da yapay zeka işlemlerine yönelik olarak hazırlanan DGX A100 sistemine temel olacak.

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Önceki DGX-2 sistemini hatırlarsak 16 adet Tesla V100 grafik birimi ile 81920 CUDA çekirdeği ve 10240 Tensor çekirdeği sayısına ulaşılmıştı. 30TB NVMe depolama ve 512GB HBM 2 bellek ile birlikte 2 PFLOPS performans gösteren sistem 400000$ gibi çılgın bir fiyat etiketine sahipti.

Nvidia patronu Jensen Huang bu hafta ilginç bir paylaşıma imza attı. Mutfakta çekilen bir videoda Huang; fırından yeni pişmiş görüntüsü verilen bir sistemi çıkardı ve tezgaha koydu. Sonrasında da dünyanın en büyük grafik çekirdeği olduğu bilgisini paylaştı.

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Sistemin ne olduğuna dair açıklama yapılmadı ancak kaynaklar DGX A100 adıyla tescil ettirilen yeni yapay zeka sistemi olduğunu düşünüyor. Bu sistemde öncekinin aksine 8 adet Tesla A100 kartı olacak. Ampere mimarisinin performans artışını hesaba katarak DGX A100 sisteminin DGX2 sistemine yaklaşabileceği tahmin ediliyor.

Diğer taraftan fırından çıkan sistemin soketli SXM2 tasarımına sahip olduğu belirtiliyor. Bu bakımdan daha önceki nesil DGX sistemlerine sahip olanlar kolay bir şekilde yükseltme yapabilecek. DGX A100 ile ilgili Computex 2020 fuarında bir gelişme olabilir.

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