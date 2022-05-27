Nvidia tarihi gelir rakamına ulaştı

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Madencilik baskısının azalması ile birlikte normale dönmeye başlayan ekran kartı stokları Nvidia’nın mali raporlarına olumlu yansıyor. Firmanın ilk çeyrek rakamları yeni bir rekora işaret ediyor.

Nvidia rekor kırdı

Açıklanan mali tablolara göre ilk çeyrekte elde edilen toplam gelir 8.28 milyar dolar ile rekor kırdı. Yıllık büyüme yüzde 46 oldu. Nvidia her çeyrek dönemde en yüksek gelir seviyesine ulaşmayı başardı. Bununla birlikte bazı harcamalar arttı.

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ARM görüşmelerinin suya düşmesi nedeniyle 1.5 milyar dolar civarında bir ödeme yapan Nvidia’nın toplam harcaması 3.56 milyar dolar olunca net kâr da 1.6 milyar dolar ile yüzde 50 düşüş yaşadı.

Oyun tarafında 3.62 milyar dolar ile yüzde 31 artış elde edilirken veri merkezi tarafında da 3.75 milyar dolar ile yüzde 83 civarında artış elde edildi. Veri merkezi gelirlerinin yakın dönemde oyuncu gelirlerini geçmesi bekleniyor. Otomotiv teknolojileri bölümü ise bu dönemi zararla kapattı. Rusya’dan çekilme ve Çin’deki kısıtlamalar nedeniyle ikinci çeyrekte gelirlerin bir miktar düşmesi bekleniyor.

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Nvidia rekor kırmaya devam ediyor