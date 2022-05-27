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    Nvidia tarihi gelir rakamına ulaştı

    Stok kapasiteleri eski haline gelmeye başlayan Nvidia gelirlerini arttırmaya devam ediyor. İlk çeyrekte rekor gelir elde edilirken ARM sözleşmesinin zararı da bu döneme yansıdı.
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    Nvidia
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    Madencilik baskısının azalması ile birlikte normale dönmeye başlayan ekran kartı stokları Nvidia’nın mali raporlarına olumlu yansıyor. Firmanın ilk çeyrek rakamları yeni bir rekora işaret ediyor.

    Nvidia rekor kırdı

    Açıklanan mali tablolara göre ilk çeyrekte elde edilen toplam gelir 8.28 milyar dolar ile rekor kırdı. Yıllık büyüme yüzde 46 oldu. Nvidia her çeyrek dönemde en yüksek gelir seviyesine ulaşmayı başardı. Bununla birlikte bazı harcamalar arttı.

    ARM görüşmelerinin suya düşmesi nedeniyle 1.5 milyar dolar civarında bir ödeme yapan Nvidia’nın toplam harcaması 3.56 milyar dolar olunca net kâr da 1.6 milyar dolar ile yüzde 50 düşüş yaşadı.

    Oyun tarafında 3.62 milyar dolar ile yüzde 31 artış elde edilirken veri merkezi tarafında da 3.75 milyar dolar ile yüzde 83 civarında artış elde edildi. Veri merkezi gelirlerinin yakın dönemde oyuncu gelirlerini geçmesi bekleniyor. Otomotiv teknolojileri bölümü ise bu dönemi zararla kapattı. Rusya’dan çekilme ve Çin’deki kısıtlamalar nedeniyle ikinci çeyrekte gelirlerin bir miktar düşmesi bekleniyor.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 22 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 5 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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