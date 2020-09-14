Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı

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Uzun süredir Japon devi Softbank’ın iştiraki konumunda olan ARM’ı elden çıkarmayı istediği ve Nvidia’nın ilk sırada olduğu dile getiriliyordu. Dün erken saatlerde iddialar giderek güçlenmişti ve birkaç saat önce de resmi olarak açıklama geldi.

ARM resmi olarak Nvidia çatısı altında

Grafik sektörünün lideri durumunda olan Nvidia, yaptığı bu satın alım sonrasında mobil yonga sektörünün de lideri haline geldi. Zaten hali hazırda ARM mimarisinin karşısına çıkabilecek bir mimari mobil sektörde mevcut değildi.

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Nvidia yaptığı açıklamada yapay zeka teknolojilerine vurgu yaptı. ARM bundan sonra daha fazla Ar-Ge desteğine kavuşacak ve Nvidia’nın tüm teknoloji portföyüne de erişim elde edecek. Böylece Nvidia’nın mobil dünyaya daha fazla yapay zeka teknolojileri sunabileceği de belirtiliyor.

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Diğer taraftan Nvidia’nın hızlandırıcı sistemlerinde işlemci mimarileri kullandığı ve bunu da AMD’den tedarik ettiği biliniyor. Yakın dönemde bu işlemciler ARM çekirdeklerinden oluşacak. Ayrıca ARM’ın İngiltere’deki merkez üssüne ARM işlemcilerden oluşturulmuş bir yapay zeka süper bilgisayarı kurulacağı da açıklamalar arasında.

Nvidia’nın Softbank’a ödeyeceği miktar 40 milyar dolar olarak belirlendi. ARM’ı 2016 yılında 32 milyar dolara satın alan Softbank’ın 8 milyar dolar avantaj sağladığı görülüyor. Son dönemde pandemi nedeniyle 15 milyar dolar yatırım kaybeden Softbank için bu para ilaç gibi gelecek.

ARM’ın yine eskisi gibi teknoloji geliştirmeye ve açık lisans stratejisine devam edeceği belirtiliyor. Nvidia ve ARM’ın yönetim kurulları satışı onaylamış durumda. Devlet kurumlarının onaylaması ile birlikte 18 ay sonra satışın tamamlanacağı tahmin ediliyor.

https://www.engadget.com/nvidia-arm-acquisition-softbank-000846113.html

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