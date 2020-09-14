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    Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı

    Mobil dünyanın tek hakimi konumundaki ARM bundan sonra Nvidia çatısı altında faaliyetlerine devam edecek. Nvidia toplamda 40 milyar doları gözden çıkarmış durumda.
    10 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı
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    Uzun süredir Japon devi Softbank’ın iştiraki konumunda olan ARM’ı elden çıkarmayı istediği ve Nvidia’nın ilk sırada olduğu dile getiriliyordu. Dün erken saatlerde iddialar giderek güçlenmişti ve birkaç saat önce de resmi olarak açıklama geldi.

    ARM resmi olarak Nvidia çatısı altında

    Grafik sektörünün lideri durumunda olan Nvidia, yaptığı bu satın alım sonrasında mobil yonga sektörünün de lideri haline geldi. Zaten hali hazırda ARM mimarisinin karşısına çıkabilecek bir mimari mobil sektörde mevcut değildi.

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    Nvidia yaptığı açıklamada yapay zeka teknolojilerine vurgu yaptı. ARM bundan sonra daha fazla Ar-Ge desteğine kavuşacak ve Nvidia’nın tüm teknoloji portföyüne de erişim elde edecek. Böylece Nvidia’nın mobil dünyaya daha fazla yapay zeka teknolojileri sunabileceği de belirtiliyor.

    Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı
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    Diğer taraftan Nvidia’nın hızlandırıcı sistemlerinde işlemci mimarileri kullandığı ve bunu da AMD’den tedarik ettiği biliniyor. Yakın dönemde bu işlemciler ARM çekirdeklerinden oluşacak. Ayrıca ARM’ın İngiltere’deki merkez üssüne ARM işlemcilerden oluşturulmuş bir yapay zeka süper bilgisayarı kurulacağı da açıklamalar arasında.

    Nvidia’nın Softbank’a ödeyeceği miktar 40 milyar dolar olarak belirlendi. ARM’ı 2016 yılında 32 milyar dolara satın alan Softbank’ın 8 milyar dolar avantaj sağladığı görülüyor. Son dönemde pandemi nedeniyle 15 milyar dolar yatırım kaybeden Softbank için bu para ilaç gibi gelecek.

    ARM’ın yine eskisi gibi teknoloji geliştirmeye ve açık lisans stratejisine devam edeceği belirtiliyor. Nvidia ve ARM’ın yönetim kurulları satışı onaylamış durumda. Devlet kurumlarının onaylaması ile birlikte 18 ay sonra satışın tamamlanacağı tahmin ediliyor.



    https://www.engadget.com/nvidia-arm-acquisition-softbank-000846113.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    torabi 8 sa. en beğenilen
    Tüketici olarak neden coştunuz anlayamadım. Bu işin sonucunda size düşen kisim kazık gibi zam dan başka bir şey olmaz
    2 Yanıt Yanıtla +37
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    kralkarga (Arda Sinanoğlu) 7 sa.
    bizim merkez bankasının dolar yükselmesin diye 8 ayda yaktığı dolarla adamlar arm gibi bi şirketi aldılar, tebrikler.
    Yanıtla +9
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    Evil.Morty 9 sa.
    hass..
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 sa.
    Apple’a geçmiş olsun arm iptal.
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    alemburda34 2 sa.
    yarrrrrrrrrrrrrrr beline sarılamam
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    CGUzmani 2 sa.
    Yok artık. Nvidia durdurulamaz
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa.
    Onların ARM'ı varsa bizimde suriyelilerimiz var evelallah
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    napolyon94 2 sa. Celonfix
    Ne alaka? İnsan dönüp bir bakar "ulan ben ne saçmaladım da yorum yazdım", diye.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 sa.
    Telefonlara-laptoplara ve diğer bir çok cihaza gelecek fahiş zamlar hayırlı olsun.
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    High Sierra 3 sa.
    Diğer firmalar açısından kötü, hele de Apple açısından çok kötü bir haber.
    Apple Nvidia'yı zarara uğradığı gerekçesiyle tazminat talep ettiyse de Nvidia buna yanaşmadı ve yıllar boyu süren Apple-Nvidia davaları görmüştük Macbooklar üzerindeki GPU'da.
    Bunun üstüne Apple hem Nvidia ile tüm ticari ilişkileri bitirmişti hem de Nvidialı Macbooklarına gayet kısa bir ömür biçip ileriki MacOS sürümlerinde Nvidia Driverlarını tamamen engellemişti.
    Buna çoğu kişi Nvidia'nın Android tarihinde 2010-2014 yıllarında aşırı etkin bir çipset üretimine geçmiş olsa da kendi masaüstü driverlarını Linux üzerinde native destek sunmaması yüzünden karma olarak nitelendirmişti. (Linus Torvalds da aynı şekilde bu konuşmasında Nvidia'yı iki yüzlülük ve tekelliği yüzünden Linux platformuna zarar verdiğini belirtmişti bkz. "Linus Torvalds, So Nvidia ........ !!!! " (bu konuşmanın devamını youtube üzerinden izleyebilirsiniz.)
    Günümüze gelecek olursak, CISC tabanlı X86-64 Intel, AMD ve Isaiah çalışmasından sonra ortalıklarda pek görünmeyen VIA Technologies (eski cyrix.) üçlüsü haricinde RISC tabanlı faal ve yaygın üreticilerden bir IBM-POWER bir Imagination'un elinden çıkarmak zorunda kaldığı MIPS, bir de en son kendini NVIDIA'da bulan ARM. Sun SPARC vs saymamıza gerek yok sanırım.
    NVIDIA an itibariyle en avantajlı konumda. Intel ve AMD'nin neredeyse yer bile almadığı tek platform olan mobil platformun ana akım çipset tasarımcısının sahibi. Samsung ile AMD'nin ARM tabanlı ortak çipset geliştirme çalışmalarına tepkisinin ne olacağını ben merak ediyorum asıl.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa.
    Computing bilmemnesi için aldı sanırım bunlar ya. Bizi ilgilendiren kısım, yani masaüstünde ve mobilde ilginç bir şeyler görebilecek miyiz bakalım?
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    SEO19 (EEEE 55555) 6 sa.
    intel grafik işlemci piyasasına GPU ya gireli uzun zaman oldu.
    amd artık GPU farkıyla işlemci satar oldu.
    bu pazarda işlemcisiz kalan bir tek nvd kaldı.
    onunda kendine bir belkemiği oluşturması kaçınılmazdı.
    günün asıl bomba sorusu şu ! linux üzerinden %100 açık kaynaklı olacak mı ?
    çünkü santranç tahtasında bir tek bu hamle ve getirileri uçu açık bir soru.
    yoksa MS yolundan giderse işlemci yönünden x86 tekellerine göre
    fazla performans sağlayabileceği bir anlan kalamayacağı gibi AMD nin bile gerisinde kalacak !
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 6 sa.
    Beni endişelendiren şey fiyat artışları olasılığı. Çünkü telefon telefon dediğin şey artan maliyetler sebebiyle gün geçtikte dolar bazında fiyat artışı görüyor. Buna ek olarak bizim gibi dandik ekonomili ülkelerde kur farkından dolayı bir artış yaşıyoruz. Ayrıca bunu %52'ye varan yüksek vergiler de takip edince bir telefona servet değerinde paralar ödememiz gerekiyor. Nvidia da ARM tabanlı işlemciye sahip telefonlarda maliyet ve karlılığı yükseltmeye çalışırsa bir darbe de oradan yeriz gibime geliyor. Böyle bir şey olmaması dileğiyle.
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    kralkarga (Arda Sinanoğlu) 7 sa.
    bizim merkez bankasının dolar yükselmesin diye 8 ayda yaktığı dolarla adamlar arm gibi bi şirketi aldılar, tebrikler.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    nvidia, arm ve
    3 etiket daha softbank 40 billion dollars Mobil Teknolojiler
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