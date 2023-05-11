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    Nvidia RTX 40 serisi ekran kartı alanlara Diablo 4 hediye

    Bu yılın en çok merak edilen oyunlarından birisi olan Diablo 4'ü bekleyenler ve ekran kartı alma planı olanlar için güzel bir haber geldi.                          
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    Nvidia RTX 40 serisi ekran kartı alanlara Diablo 4 hediye Tam Boyutta Gör
    NVIDIA, 6 Haziran'da piyasaya sürülecek Diablo IV'ü kutlamak için, 13 Haziran tarihine kadar erişilebilecek olan  Diablo IV GeForce RTX 40 Serisi Bundle Paketini başlattı. Belirli satıcılardan GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 ve 4090 ekran kartı ve masaüstü bilgisayar alacak olanlar, bir Battle.net Diablo IV kopyasına da sahip olabilecek. Ayrıca, oyuncular aşağıdaki özelliklere de erişebilecek:
    • Light-Bearer Mount and Caparison of Faith Zırhı
    • Diablo ® III Inarius Wings ve Inarius Murloc Pet
    • World of Warcraft ® Amalgam Rage Mount
    • Diablo Immortal ® Umber Winged Darkness Cosmetics Set

    DLSS Destekli Diğer Oyunlar

    • Fobia - St. Dinfna Otel (DLSS 2 erişilebiliyor)
    • No One Survived (DLSS 2 erişilebiliyor)
    • Someday You'll Return: Director's Cut (DLSS 2 erişilebiliyor)

    Ayrıca Blizzard, Diablo IV Server Slam Beta'yı oyucuların erişimine açıyor bu sayede oyuncular DLSS 3'ün oyunda yarattığı farka ilk elden şahit olabilecek. 6 Haziran'da Diablo IV'ün gelişini kutlamak için NVIDIA, Diablo IV GeForce RTX 40 Serisi Bundle paketine kullanıcıların erişimine açıyor. 

    GeForce RTX ve Diablo IV Uyumu

    Blizzard ve NVIDIA oyunun kurallarını değiştiren teknolojileri Diablo ® IV'e getirmek için iş birliği yaparak GeForce oyuncularına eksiksiz bir deneyim vaat ediyor. Oyuncular NVIDIA DLSS 3 ile kare hızlarını artırırken NVIDIA Reflex desteğiyle oyunu daha da akıcı hale getirebiliyor. Bu da yetmezmiş gibi oyuncular, lansmandan sonra kullanıma sunulduğunda Diablo IV'te ışın izleme özelliğiyle cehennemin kapılarını ardına kadar aralayabilecekler.

    Oyuncular, Diablo IV'ün DLSS 3 ile geliştirilmiş Server Slam Beta'sı bu hafta erişime açıldığında oyunda  olacakların tadına varabilecek! Başarılı DLSS 2 - Enhanced Açık Beta'nın ardından Blizzard, oyunları 12 -14 Mayıs tarihleri arasında Diablo IV Server Slam'da sunucularını test etmeye davet ediyor. NVIDIA DLSS 3'ü desteğiyle Server Slam,  GeForce RTX 40 Serisi oyuncularının kötülüğün güçlerini mutlak en yüksek kare hızlarında parçalamasına olanak tanıyor. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 1 gün önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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