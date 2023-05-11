Nvidia RTX 40 serisi ekran kartı alanlara Diablo 4 hediye

Light-Bearer Mount and Caparison of Faith Zırhı

Diablo ® III Inarius Wings ve Inarius Murloc Pet

III Inarius Wings ve Inarius Murloc Pet World of Warcraft ® Amalgam Rage Mount

Amalgam Rage Mount Diablo Immortal ® Umber Winged Darkness Cosmetics Set

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Ayrıca Blizzard, Diablo IV Server Slam Beta'yı oyucuların erişimine açıyor bu sayede oyuncular DLSS 3'ün oyunda yarattığı farka ilk elden şahit olabilecek. 6 Haziran'da Diablo IV'ün gelişini kutlamak için NVIDIA, Diablo IV GeForce RTX 40 Serisi Bundle paketine kullanıcıların erişimine açıyor.

GeForce RTX ve Diablo IV Uyumu

Blizzard ve NVIDIA oyunun kurallarını değiştiren teknolojileri Diablo ® IV'e getirmek için iş birliği yaparak GeForce oyuncularına eksiksiz bir deneyim vaat ediyor. Oyuncular NVIDIA DLSS 3 ile kare hızlarını artırırken NVIDIA Reflex desteğiyle oyunu daha da akıcı hale getirebiliyor. Bu da yetmezmiş gibi oyuncular, lansmandan sonra kullanıma sunulduğunda Diablo IV'te ışın izleme özelliğiyle cehennemin kapılarını ardına kadar aralayabilecekler.

Oyuncular, Diablo IV'ün DLSS 3 ile geliştirilmiş Server Slam Beta'sı bu hafta erişime açıldığında oyunda olacakların tadına varabilecek! Başarılı DLSS 2 - Enhanced Açık Beta'nın ardından Blizzard, oyunları 12 -14 Mayıs tarihleri arasında Diablo IV Server Slam'da sunucularını test etmeye davet ediyor. NVIDIA DLSS 3'ü desteğiyle Server Slam, GeForce RTX 40 Serisi oyuncularının kötülüğün güçlerini mutlak en yüksek kare hızlarında parçalamasına olanak tanıyor.

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