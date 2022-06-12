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    Nvidia'nın RTX 40 serisi ekran kartları gecikecek: GTX 1630 da ertelendi

    Yeni nesil RTX 40 serisi ekran kartları üzerinde hazırlıklarını sürdüren Nvidia, yeni serinin ve giriş seviyesi GTX 1630 modelinin çıkış tarihlerinde değişikliğe gidiyor. 
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    Nvidia RTX 40 serisi gecikecek: GTX 1630 da ertelendi
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    Madencilik ve stok sıkıntılarının yavaş yavaş sona ermesi ile ekran kartı sektörünün eski haline dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Yakında giriş seviyesi GTX 1630 modelini ve yeni nesil RTX 40 serisini piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia’dan yeni sızıntılar geldi.

    RTX 40 serisi de gecikecek

    VideoCardz tarafından bildirilenlere göre önümüzdeki hafta GTX 1630’u piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia, kartın çıkışından sadece birkaç gün önce modelin ambargo zaman çizelgesinde değişikliğe gidiyor. Ambalaj ve üretimi tamamlanan yeni kartın ambargo tarihini 'belirlenecek' olarak değiştiren şirket, yönetim kurulu ortaklarına yakında yeni bir tarih paylaşacak.

    Ayrıca merakla beklenen yeni nesil RTX 40 serisinin tanıtım tarihlerini de güncelleyen Nvidia, birçok kaynaktan doğrulan bilgilere göre 1 ay ertelemeye gidecek gibi gözüküyor. Bununla birlikte RTX 4090’ın Ağustos'tan Eylül'e, RTX 4080’in Ekim'e ve RTX 4070'in Kasım ayına kadar tanıtılması bekleniyor.

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 3 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 4 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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