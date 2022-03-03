Nvidia RTX 4000 serisi ön bellek miktarını 16 kat arttırıyor

Tam Boyutta Gör

Nvidia’nın sunucularına saldıran hacker grubu oyun dünyasının merak ettiği pek çok konuyu açıklığa kavuşturmuş oldu. Nvidia Ada Lovelace mimarisinin çekirdek sayılarının ardından ön bellek kapasiteleri de belli oldu.

Nvidia Ada Lovelace mimarisinde büyük sıçrama

Nvidia Ada Lovelace mimarisinin Ampere mimarisine göre iki kata kadar performans artışı ve 850W seviyesine kadar güç tüketimi sunacağını biliyoruz. Sızdırılan yeni belgeler çekirdek sayısının ardından ön bellek rakamlarını da açık etti.

Nvidia GeForce RTX 4090 detaylanıyor 1 gün önce eklendi

AD100 şeklinde isimlendirilecek yeni grafik birimi önceki nesle göre veri yolu açısından farklılık sunmuyor ancak AD104 çekirdeği 192-bit seviyesine gerilerken AD106 çekirdeği ise 128-bit veri yoluna düşürülmüş.

Bellek tarafında ise adeta patlama yaşanıyor. Oyuncular için tepe modeli olarak AD102 çekirdeğinde 96MB Seviye 2 ön bellek yer alıyor ve 16 kat civarında bir artış görüyoruz. Diğer çekirdeklerde de çok büyük oranlarda bellek artışı görülüyor.

Daha hızlı grafik bellekleri ile yeni nesilde iddialı bir yükseliş yaşamak isteyen Nvidia haliyle AMD’nin adımlarına karşı hamle yapma ihtiyacı hissediyor. Yeni nesil Radeon ekran kartlarının 256MB-512MB arasında Infinity bellek kullanacak olması rekabeti daha da kızıştıracak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 4000 ön bellek miktarı belli oldu