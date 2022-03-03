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    Nvidia RTX 4000 serisi ön bellek miktarını 16 kat arttırıyor

    Ada Lovelace mimarisini temel alacak 5nm sürecindeki Nvidia RTX 4000 serisi ekran kartlarının ön bellek miktarları belli oldu. Nvidia neredeyse 16 kata kadar bir artış kararı vermiş. 
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    Nvidia RTX 4000
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    Nvidia’nın sunucularına saldıran hacker grubu oyun dünyasının merak ettiği pek çok konuyu açıklığa kavuşturmuş oldu. Nvidia Ada Lovelace mimarisinin çekirdek sayılarının ardından ön bellek kapasiteleri de belli oldu.

    Nvidia Ada Lovelace mimarisinde büyük sıçrama

    Nvidia Ada Lovelace mimarisinin Ampere mimarisine göre iki kata kadar performans artışı ve 850W seviyesine kadar güç tüketimi sunacağını biliyoruz. Sızdırılan yeni belgeler çekirdek sayısının ardından ön bellek rakamlarını da açık etti.

    AD100 şeklinde isimlendirilecek yeni grafik birimi önceki nesle göre veri yolu açısından farklılık sunmuyor ancak AD104 çekirdeği 192-bit seviyesine gerilerken AD106 çekirdeği ise 128-bit veri yoluna düşürülmüş.

    Bellek tarafında ise adeta patlama yaşanıyor. Oyuncular için tepe modeli olarak AD102 çekirdeğinde 96MB Seviye 2 ön bellek yer alıyor ve 16 kat civarında bir artış görüyoruz. Diğer çekirdeklerde de çok büyük oranlarda bellek artışı görülüyor.

    Daha hızlı grafik bellekleri ile yeni nesilde iddialı bir yükseliş yaşamak isteyen Nvidia haliyle AMD’nin adımlarına karşı hamle yapma ihtiyacı hissediyor. Yeni nesil Radeon ekran kartlarının 256MB-512MB arasında Infinity bellek kullanacak olması rekabeti daha da kızıştıracak.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 1 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 1 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 1 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 1 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Nvidia RTX 4000, nvidia ve
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