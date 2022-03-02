Nvidia Ada Lovelace çekirdek sayıları belli oldu

Nvidia Ada Lovelace Grafik birimi Küme sayısı Çekirdek sayısı AD102 144SM 18432 AD103 84SM 10752 AD104 60SM 7680 AD106 36SM 4608 AD107 24SM 3072

Nvidia’nın neredeyse iki kata kadar performans artışı ile gelecek Ada Lovelace mimarisi merakla beklenirken detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Nvidia siber saldırısının ardından pek çok veri internete saçıldı.

Nvidia Ada Lovelace neler sunacak?

Sızdırılan belgelere göre Nvidia’nın 5nm sürecinde tasarladığı Ada Lovelace mimarisi önceki nesle göre yer yer iki kata varan performans artışı ile gelecek. 850W seviyesine kadar enerji tüketiminin dile getirildiği Ada Lovelace mimarisinde çekirdek sayıları da belli oldu.

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AD102 olarak oyunculara yönelik geliştirilen en büyük grafik biriminde 144 işlem kümesi ve hesaplamalara göre 18432 çekirdek yer alıyor. En düşük seviyede ise 24 işlem kümesi ve 3072 çekirdek bulunuyor. Bu çekirdeklerin sayıları maksimum ve ekran kartının modeline göre değişiklik gösterecek. Nvidia’nın yaz aylarında RTX 4080 ve RTX 4070 ile açılışı yapmasıo bekleniyor.

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