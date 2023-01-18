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    Nvidia RTX 4070 gün yüzüne çıktı: Peki neler sunacak?

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen GeForce RTX 4070, Galax'ın veri tabanında görüntülendi. Orta seviye Ada Lovelace ekran kartı beraberinde neler getirecek? İşte detaylar
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    Nvidia RTX 4070 gün yüzüne çıktı: Peki neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    RTX 30 Ampere mimarili ekran kartları ile sektörde büyük bir başarıya ulaşan Nvidia, geçtiğimiz haftalarda tepe model ADA RTX 40 serisi kartlarını piyasaya sürdü. Bu bağlamda ailenin orta seviye modelleri üzerindeki beklentiler bir hayli arttı diyebiliriz. Bugün Galax'ın veri tabanında RTX 4070 için ilk görüntüler ortaya çıktı.

    RTX 4070 ufukta göründü

    Sızdırılan fotoğraflar arasında Galax’ın EX Gamer White ve SG White sürümlerini içeren iki RTX 4070 modeli yer alıyor. Kutu ayrıntılarında yeni kartın detaylarına yer verilmemiş olsa da, RTX 4070 Ti ve RTX 4070’in AD104 yongasını paylaşacaklarını biliyoruz. Bununla birlikte RTX 4070’in Ti muadili ile aynı 21 Gbps hız, 192 bit veri yolu ve 504 GB/sn bant genişliğine sahip 12 GB GDDR6X VRAM içermesi bekleniyor.

    Öte yandan Galax, RTX 4070 Ti ve Ti olmayan modellerin benzer teknik özelliklere (aynı GPU ve bellek yapılandırması) ev sahipliği yapması nedeniyle, ortak kutu tasarımları kullanabilir. Bu nedenle yeni sızıntının bir hata olabileceğini belirtmemiz gerekiyor. Zira birkaç ay önce özel bir Galaxy etkinliğinde RTX 4050 kutusu sızdırılmıştı. Ancak yeni kart hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Yakın zamanlı sızıntılara göre RTX 4070, birinci çeyreğin sonlarına kadar piyasaya sürülmeyecek.

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