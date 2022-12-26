Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia RTX 4070 Ti test edildi: RTX 3090 Ti'den daha hızlı

    Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi RTX 4070 Ti, OctaneBench platformunda görüntülendi. Yaklaşan ekran kartı RTX 3090 Ti karşısında neler sunuyor? İşte detaylar 
    Oy Ver
    Nvidia RTX 4070 Ti test edildi: RTX 3090 Ti'den daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartları RTX 4090 ve RTX 4080'i piyasaya süren Nvidia, önümüzdeki haftalarda ailenin bir sonraki üyesi RTX 4070 Ti'ı duyuracak. Bugün yeni ekran kartının performansını gösteren ilk OctaneBench sonuçları paylaşıldı.

    RTX 4070 Ti performansı belli oldu

    Esasen RTX 4080 12GB'ın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olacak RTX 4070 Ti, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellek, 192 bit veriyolu ve AD104 yongasından güç alacak.

    Nvidia RTX 4070 Ti test edildi: RTX 3090 Ti'den daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülere bakıldığında RTX 4070 Ti, OctaneBench 2020.1'de 725 puan alıyor. Bu skorun Ampere mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 3090 Ti'dan yüzde 5 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elde edilen skorun yalnızca tek bir puan olduğunu unutmamak gerek. Zira kartın hız aşırtma gibi standart dışı bir yapılandırmayla çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor. 

    RTX 4070 Ti üzerindeki ambargonun 4 Ocak tarihinde ortadan kalkması bekleniyor. Yeni ekran kartı, 5 Ocak tarihinde CES 2023 ile eş zamanlı düzenlenecek özel bir Nvidia sunumunda kullanıcılar ile buluşacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    vjdrsjejv 4 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız