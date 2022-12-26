Nvidia RTX 4070 Ti test edildi: RTX 3090 Ti'den daha hızlı

Donanım ve Teknoloji Editörü

Tam Boyutta Gör Ada Lovelace mimarisinin amiral gemisi ekran kartları RTX 4090 ve RTX 4080'i piyasaya süren Nvidia, önümüzdeki haftalarda ailenin bir sonraki üyesi RTX 4070 Ti'ı duyuracak. Bugün yeni ekran kartının performansını gösteren ilk OctaneBench sonuçları paylaşıldı.

RTX 4070 Ti performansı belli oldu

Esasen RTX 4080 12GB'ın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olacak RTX 4070 Ti, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellek, 192 bit veriyolu ve AD104 yongasından güç alacak.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülere bakıldığında RTX 4070 Ti, OctaneBench 2020.1'de 725 puan alıyor. Bu skorun Ampere mimarisinin amiral gemisi ekran kartı RTX 3090 Ti'dan yüzde 5 daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak elde edilen skorun yalnızca tek bir puan olduğunu unutmamak gerek. Zira kartın hız aşırtma gibi standart dışı bir yapılandırmayla çalışıp çalışmadığı henüz bilinmiyor.

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RTX 4070 Ti üzerindeki ambargonun 4 Ocak tarihinde ortadan kalkması bekleniyor. Yeni ekran kartı, 5 Ocak tarihinde CES 2023 ile eş zamanlı düzenlenecek özel bir Nvidia sunumunda kullanıcılar ile buluşacak.

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