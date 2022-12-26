Nvidia RTX 4070 Ti test edildi: RTX 3090 Ti'den daha hızlı

RTX 4070 Ti performansı belli oldu
Esasen RTX 4080 12GB'ın yeniden adlandırılmış bir versiyonu olacak RTX 4070 Ti, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellek, 192 bit veriyolu ve AD104 yongasından güç alacak.
RTX 4070 Ti üzerindeki ambargonun 4 Ocak tarihinde ortadan kalkması bekleniyor. Yeni ekran kartı, 5 Ocak tarihinde CES 2023 ile eş zamanlı düzenlenecek özel bir Nvidia sunumunda kullanıcılar ile buluşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d