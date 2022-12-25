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    ASUS ve Noctua'dan özel RTX 40 ekran kartları geliyor

    ASUS ve Noctua, Ada Lovelace mimarili Nvidia RTX 40 serisi ekran kartları için iş birliğine hazırlanıyor. Özel bir soğutma çözümü ile güçlendirilecek kartlar, CES 2023 Fuarı'nda karşımıza çıkabilir.
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    ASUS ve Noctua'dan özel RTX 40 ekran kartları geliyor Tam Boyutta Gör
    Soğutma çözümleri söz konusu olduğunda PC pazarında başarılı işlere imza atan Noctua, ASUS ile ortaklaşa geliştirilen Noctua Edition GeForce RTX 30 serisi ekran kartları ile kullanıcıların beğenisini kazanmıştı. Şimdi de iki şirket, bu başarıyı RTX 40 serisine taşımayı planlıyor.

    Asus ve Noctua'dan özel RTX 40 ekran kartları geliyor

    ChipHell forumlarında paylaşılanlara göre Asus ve Noctua, ortaklaşa tasarlanmış yeni GeForce RTX 40 serisi grafik kartlarını yaklaşan CES 2023 Fuarı'nda duyurmayı planlıyor. Bilindiği üzere ASUS x Noctua RTX 3080 ve RTX 3070, devasa bir hava soğutma çözümüyle özel sürümler arasında hızlı bir yükseliş gösterdi.

    ASUS ve Noctua'dan özel RTX 40 ekran kartları geliyor Tam Boyutta Gör
    Şu an için ASUS RTX 40 serisi Noctua Edition ekran kartlarının yalnızca Noctua tarafından geliştirilen bir soğutma çözümü kullanacağını biliyoruz. Bu kartların mevcut Noctua Edition ekran kartlarında bulunan NF-A12x25 fanlarını kullanıp kullanmayacağı ise henüz açıklanmadı. 

    Ayrıca Asus'un tanıtım zamanlamasını göz önünde bulundurarak, yaklaşan modellerin GeForce RTX 4090 (GA102), GeForce RTX 4080 (GA103) ve/veya GeForce RTX 4070 Ti olacağını söyleyebiliriz. 

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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