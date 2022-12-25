Asus ve Noctua'dan özel RTX 40 ekran kartları geliyor
ChipHell forumlarında paylaşılanlara göre Asus ve Noctua, ortaklaşa tasarlanmış yeni GeForce RTX 40 serisi grafik kartlarını yaklaşan CES 2023 Fuarı'nda duyurmayı planlıyor. Bilindiği üzere ASUS x Noctua RTX 3080 ve RTX 3070, devasa bir hava soğutma çözümüyle özel sürümler arasında hızlı bir yükseliş gösterdi.
Ayrıca Asus'un tanıtım zamanlamasını göz önünde bulundurarak, yaklaşan modellerin GeForce RTX 4090 (GA102), GeForce RTX 4080 (GA103) ve/veya GeForce RTX 4070 Ti olacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d