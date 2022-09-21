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    Nvidia RTX 6000 Ada Generation duyuruldu

    Nvidia RTX 6000 Ada Generation hızlandırıcısı Ada Lovelace mimarisi ile iş istasyonlarında da performans çıtasını yükseltiyor. Buna rağmen enerji tüketimi düşük. 
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    Nvidia RTX 6000 Ada Generation
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    GeForce RTX oyuncu kartlarını Ada Lovelace mimarisine terfi ettiren Nvidia, RTX A serisi profesyonel kartlarını da unutmadı. Nvidia RTX 6000 Ada Generation iş istasyonlarına en iyi performansı sunacak.

    Nvidia RTX 6000 Ada Generation neler sunuyor?

    Ada Lovelace mimarisini temel alan Nvidia RTX 6000 Ada Generation hızlandırıcısı 18176 yeni nesil CUDA çekirdeği barındırıyor. 568 Tensor ve 142 RT çekirdeği mevcut. Enerji tüketimi ise 300W olarak belirlenmiş.

    PCIe Gen 4 x 16 bağlantısı kullanan hızlandırıcı farklı olarak 48GB GDDR6 grafik belleği kullanıyor. Bunun sebebi hata düzeltme kodu - ECC barındırması. Oyuncu tarafında hata düzeltme değil de hız daha önemli.

    4 adet DP 1.4 çıkışı olan kart çift slot olarak geliyor. Nvidia RTX sanal iş istasyonu ve yazılımlarını destekleyen kart VR uygulamaları için de hazır. Şimdiden pek çok üretici Nvidia RTX 6000 Ada Generation siparişlerini geçmiş durumda.

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    makine26 1 gün önce

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