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    Nvidia sahipleri için Marvel's Spider-Man'in özel güncellemesi yayınlandı

    NVIDIA, 12 Ağustos'ta piyasaya sürülen Marvel's Spider-Man Remastered'da optimize edilmiş performans sunan yeni bir GeForce Game Ready sürücüsünü piyasaya sürüyor.
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    Nvidia sahipleri için Spider-Man'in özel güncellemesi yayınlandı
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    PlayStation'ın PC'de boy gösterdiği yeni oyunu Marvel's Spider-Man Remastered çıkışını yaptı. Nvidia da gecikmeden oyuna özel güncellemesini yayınladı.

    RTX'li Marvel's Spider-Man

    Marvel's Spider-Man Remastered’ı, NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA, yükseltilmiş ışın izlemeli efektler ve daha fazlasını içeren NVIDIA GeForce RTX teknolojileriyle donatıldı; yani GeForce RTX GPU'lar, Marvel's Spider-Man Remastered'da #RTXON deneyimi sunuyor. Bunlara ek olarak, PC’de Marvel's Spider-Man Remastered, PC'nin özelliklerinden tam olarak yararlanmak için çok sayıda grafiksel ve deneyimsel iyileştirme barındırıyor:

    • NVIDIA HBAO+
    • Sınırsız kare hızları
    • Daha yüksek çözünürlüklü gölge haritaları
    • Artan ayrıntı seviyeleri
    • Daha yüksek doğrulukta doku filtreleme
    • Çok sayıda seçenek için ek kalite seviyeleri
    • Ve daha fazlası

    Daha Fazla Game Ready Hediyeleri ve Yükseltmeleri

    Bu yeni NVIDIA Game Ready Sürücüsü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda yeni özellik ekliyor. Aşağıdakiler dahil 18 yeni G-SYNC Uyumlu monitör desteği:

    • Acer XB273U Z
    • ASUS XG256Q
    • ASUS XG276Q
    • ASUS PG48UQ
    • AOC Q24G2
    • Corsair 32UHD144
    • LG 32GQ850
    • LG 32GQ950
    • LG 48GQ900
    • LG 49WQ95C
    • LG TV LX1Q
    • Philips 27M1N5200PA
    • Philips 27M1N5500ZA
    • Philips 77OLED807/12
    • Philips PHL24M1N5500Z
    • Philips PHL252M1RPE
    • Philips PHL27M1N3200Z
    • Philips PHL27M1N5200P

    13 yeni oyun Optimal Oyun Ayarlarına kavuşurken, GeForce Experience'ın tek tıkla yapılan optimal ayarları, sisteminizin donanımı için oyun seçeneklerini anında yapılandırmanıza olanak tanıyarak size sorunsuz, optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunuyor 1000’den fazla oyunda desteklenen sürüm, aşağıdakiler dahil 13 tane daha oyuna destek sağlıyor:

    • Battle Teams 2
    • Captain of Industry
    • Dinkum
    • F1 22
    • Hell Pie
    • Lineage II
    • Nightmare Breaker
    • Post Scriptum
    • PowerWash Simulator
    • Starship Troopers - Terran Command
    • STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
    • Stray
    • Warstride Challenges
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