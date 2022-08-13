Nvidia sahipleri için Marvel's Spider-Man'in özel güncellemesi yayınlandı

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PlayStation'ın PC'de boy gösterdiği yeni oyunu Marvel's Spider-Man Remastered çıkışını yaptı. Nvidia da gecikmeden oyuna özel güncellemesini yayınladı.

Marvel's Spider-Man PC sürümü inceleme 18 sa. önce eklendi

RTX'li Marvel's Spider-Man

Marvel's Spider-Man Remastered’ı, NVIDIA DLSS, NVIDIA DLAA, yükseltilmiş ışın izlemeli efektler ve daha fazlasını içeren NVIDIA GeForce RTX teknolojileriyle donatıldı; yani GeForce RTX GPU'lar, Marvel's Spider-Man Remastered'da #RTXON deneyimi sunuyor. Bunlara ek olarak, PC’de Marvel's Spider-Man Remastered, PC'nin özelliklerinden tam olarak yararlanmak için çok sayıda grafiksel ve deneyimsel iyileştirme barındırıyor:

NVIDIA HBAO+

Sınırsız kare hızları

Daha yüksek çözünürlüklü gölge haritaları

Artan ayrıntı seviyeleri

Daha yüksek doğrulukta doku filtreleme

Çok sayıda seçenek için ek kalite seviyeleri

Ve daha fazlası

Daha Fazla Game Ready Hediyeleri ve Yükseltmeleri

Bu yeni NVIDIA Game Ready Sürücüsü, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda yeni özellik ekliyor. Aşağıdakiler dahil 18 yeni G-SYNC Uyumlu monitör desteği:

Acer XB273U Z

ASUS XG256Q

ASUS XG276Q

ASUS PG48UQ

AOC Q24G2

Corsair 32UHD144

LG 32GQ850

LG 32GQ950

LG 48GQ900

LG 49WQ95C

LG TV LX1Q

Philips 27M1N5200PA

Philips 27M1N5500ZA

Philips 77OLED807/12

Philips PHL24M1N5500Z

Philips PHL252M1RPE

Philips PHL27M1N3200Z

Philips PHL27M1N5200P

13 yeni oyun Optimal Oyun Ayarlarına kavuşurken, GeForce Experience'ın tek tıkla yapılan optimal ayarları, sisteminizin donanımı için oyun seçeneklerini anında yapılandırmanıza olanak tanıyarak size sorunsuz, optimize edilmiş bir oyun deneyimi sunuyor 1000’den fazla oyunda desteklenen sürüm, aşağıdakiler dahil 13 tane daha oyuna destek sağlıyor:

Battle Teams 2

Captain of Industry

Dinkum

F1 22

Hell Pie

Lineage II

Nightmare Breaker

Post Scriptum

PowerWash Simulator

Starship Troopers - Terran Command

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN

Stray

Warstride Challenges

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Nvidia sahipleri için Spider-Man'in özel güncellemesi yayınlandı