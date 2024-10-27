Nvidia ve Apple arasında “dünyanın en değerli şirketi” yarışı

Nvidia geçti ama Apple tahtını geri aldı
Nvidia’nın hisse değeri, kısa bir süre önce LSEG verilerine göre 3.53 trilyon dolara ulaşarak Apple’ın 3.52 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Nvidia'nın hisse değerindeki bu tarihi yükseliş, özellikle yapay zeka alanındaki yüksek talep ve şirketin AI işlemcilerinde sektör lideri konumunda olmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka çiplerine olan talep arttıkça, Nvidia'nın piyasadaki gücü de her geçen gün artıyor. Hisse değeri yalnızca Ekim ayında yüzde 18 artış gösterdi. Bu yükselişin ardındaki itici güçlerden biri, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI'nin kısa süre önce aldığı 6.6 milyar dolarlık fon desteği oldu.
3 trilyonlar kulübü
Nvidia'nın değeri, Haziran ayında da kısa süreliğine Microsoft ve Apple’ı geçerek zirveye ulaşmıştı. Ancak o tarihten itibaren teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam etti. Şu anda Microsoft’un piyasa değeri 3.18 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu üç teknoloji devi, Amerikan borsasında toplam S&P 500 endeksinin yaklaşık beşte birini oluşturarak sektörde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.
Nvidia, yıl boyunca yapay zeka alanındaki yenilikçi çipleriyle büyük başarı elde etti ve piyasa değeri yıl başından bu yana yüzde 190’a yakın bir artış gösterdi. Şirketin bu başarısı, yatırımcıların Nvidia’nın gelecekte de güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğu beklentisini artırıyor. Öte yandan Apple hisseleri yıl başından bu yana yüzde 24, Microsoft hisseleri ise yüzde 15 artış gösterdi.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/nvidia-overtakes-apple-worlds-most-valuable-company-2024-10-25/ https://companiesmarketcap.com/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu