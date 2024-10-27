Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia ve Apple arasında “dünyanın en değerli şirketi” yarışı

    Nvidia, özel yapay zeka çiplerine olan doyumsuz talepten güç alarak hisse senedinde rekor kıran bir yükselişin ardından Apple’ı kısa süreliğine geçerek dünyanın en değerli şirketi oldu.
    Nvidia ve Apple arasında “dünyanın en değerli şirketi” yarışı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasında son dönemde yaşanan önemli gelişmelerden biri, yapay zeka çipleri üreten Nvidia'nın piyasa değeriyle Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi unvanını kazanması oldu. Ancak bu zafer çok uzun süreli olmadı ve Apple, tacını yeniden Nvidia’dan geri aldı.

    Nvidia geçti ama Apple tahtını geri aldı

    Nvidia’nın hisse değeri, kısa bir süre önce LSEG verilerine göre 3.53 trilyon dolara ulaşarak Apple’ın 3.52 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Nvidia'nın hisse değerindeki bu tarihi yükseliş, özellikle yapay zeka alanındaki yüksek talep ve şirketin AI işlemcilerinde sektör lideri konumunda olmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka çiplerine olan talep arttıkça, Nvidia'nın piyasadaki gücü de her geçen gün artıyor. Hisse değeri yalnızca Ekim ayında yüzde 18 artış gösterdi. Bu yükselişin ardındaki itici güçlerden biri, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI'nin kısa süre önce aldığı 6.6 milyar dolarlık fon desteği oldu.

    Nvidia ve Apple arasında “dünyanın en değerli şirketi” yarışı Tam Boyutta Gör
    Ancak Nvidia’nın bu zaferi çok uzun sürmedi. Nvidia günü yüzde 0,8 artışla 3,47 trilyon dolarlık bir değerle tamamlarken, Apple’ın hisseleri yüzde 0,4 arttı ve şirketin piyasa değeri 3,52 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

    3 trilyonlar kulübü

    Nvidia'nın değeri, Haziran ayında da kısa süreliğine Microsoft ve Apple’ı geçerek zirveye ulaşmıştı. Ancak o tarihten itibaren teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam etti. Şu anda Microsoft’un piyasa değeri 3.18 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu üç teknoloji devi, Amerikan borsasında toplam S&P 500 endeksinin yaklaşık beşte birini oluşturarak sektörde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

    Nvidia, yıl boyunca yapay zeka alanındaki yenilikçi çipleriyle büyük başarı elde etti ve piyasa değeri yıl başından bu yana yüzde 190’a yakın bir artış gösterdi. Şirketin bu başarısı, yatırımcıların Nvidia’nın gelecekte de güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğu beklentisini artırıyor. Öte yandan Apple hisseleri yıl başından bu yana yüzde 24, Microsoft hisseleri ise yüzde 15 artış gösterdi.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/nvidia-overtakes-apple-worlds-most-valuable-company-2024-10-25/ https://companiesmarketcap.com/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford transit yakıt tüketimi yorumları kaloriferli soba kullanıcı yorumları 1.2 tsi gelir gider tablosu excel petronas mı castrol mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold6
    Samsung Galaxy Z Fold6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 82R400HLTRA28
    Lenovo Ideapad 82R400HLTRA28
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız