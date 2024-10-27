Nvidia ve Apple arasında “dünyanın en değerli şirketi” yarışı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasında son dönemde yaşanan önemli gelişmelerden biri, yapay zeka çipleri üreten Nvidia'nın piyasa değeriyle Apple’ı geçerek dünyanın en değerli şirketi unvanını kazanması oldu. Ancak bu zafer çok uzun süreli olmadı ve Apple, tacını yeniden Nvidia’dan geri aldı.

Nvidia geçti ama Apple tahtını geri aldı

Nvidia’nın hisse değeri, kısa bir süre önce LSEG verilerine göre 3.53 trilyon dolara ulaşarak Apple’ın 3.52 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bıraktı. Nvidia'nın hisse değerindeki bu tarihi yükseliş, özellikle yapay zeka alanındaki yüksek talep ve şirketin AI işlemcilerinde sektör lideri konumunda olmasıyla ilişkilendiriliyor. Yapay zeka çiplerine olan talep arttıkça, Nvidia'nın piyasadaki gücü de her geçen gün artıyor. Hisse değeri yalnızca Ekim ayında yüzde 18 artış gösterdi. Bu yükselişin ardındaki itici güçlerden biri, ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI'nin kısa süre önce aldığı 6.6 milyar dolarlık fon desteği oldu.

Tam Boyutta Gör Ancak Nvidia’nın bu zaferi çok uzun sürmedi. Nvidia günü yüzde 0,8 artışla 3,47 trilyon dolarlık bir değerle tamamlarken, Apple’ın hisseleri yüzde 0,4 arttı ve şirketin piyasa değeri 3,52 trilyon dolar olarak kayıtlara geçti.

3 trilyonlar kulübü

Nvidia'nın değeri, Haziran ayında da kısa süreliğine Microsoft ve Apple’ı geçerek zirveye ulaşmıştı. Ancak o tarihten itibaren teknoloji devleri arasındaki rekabet hız kesmeden devam etti. Şu anda Microsoft’un piyasa değeri 3.18 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu üç teknoloji devi, Amerikan borsasında toplam S&P 500 endeksinin yaklaşık beşte birini oluşturarak sektörde büyük bir etki yaratmaya devam ediyor.

Nvidia, yıl boyunca yapay zeka alanındaki yenilikçi çipleriyle büyük başarı elde etti ve piyasa değeri yıl başından bu yana yüzde 190’a yakın bir artış gösterdi. Şirketin bu başarısı, yatırımcıların Nvidia’nın gelecekte de güçlü bir büyüme potansiyeline sahip olduğu beklentisini artırıyor. Öte yandan Apple hisseleri yıl başından bu yana yüzde 24, Microsoft hisseleri ise yüzde 15 artış gösterdi.

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