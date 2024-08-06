Nvidia, yapay zeka için Netflix ve YouTube videolarını izinsiz olarak kullandı

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka sektöründe modellerin eğitimi için kullanılan veriler tartışma yaratmaya devam ediyor. Çoğu yapay zeka şirketi veya bu alanda çalışan teknoloji firmaları, eğitim verileri için izin almadan platformlardaki içerikleri sömürüyor. Bunun son örneğinde ise Nvidia bulunuyor. Teknoloji devinin yapay zeka ekibinin Netflix ve YouTube videolarını izinsiz olarak kullandığı ortaya çıktı.

YouTube durumdan rahatsız

Aktarılanlara göre Nvidia, ticari yapay zeka projeleri geliştirmek için YouTube, Netflix ve diğer platformlardan çalışanlarının video indirmelerini istiyor. Firmanın platformlardan kazıdığı videoları Omniverse 3D gibi hizmetlerini geliştirmek için kullandığı bildiriliyor. Nvidia ise yaptıkları şeyin elif hakkı yasasının lafzına ve ruhuna tamamen uygun olduğunun altını çiziyor.

YouTube ise şirketlerin bu tutumundan memnun değil. CEO Neal Mohan, şirketlerin YouTube'u yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmalarının platformun kurallarının açık bir ihlali olduğunu söylemişti. Firmanın sözcüleri de bu açıklamaya dikkat çekmeye devam ediyor. Bu arada Nvidia’nın sadece YouTube ve Netflix videolarını değil film fragmanı veritabanı MovieNet, video oyunu görüntülerinin dahili kütüphaneleri ve Github video veri kümeleri WebVid ve InternVid-10M’i de izinsiz olarak kullandığı belirtiliyor. Bu veri kümelerinde on milyonlarca içerik bulunuyor.

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Nvidia’nın yapay zeka hizmetlerini eğitti iddia edilen verilerden bazılarının yalnızca akademik yani ticari kullanım için uygun olmayan kümeler olduğunu da belirtelim. Ek olarak firmanın, YouTube tarafından tespit edilmekten kaçınmak için IP adresleri değişen sanal makineler kullanarak içerikleri indirdiği söyleniyor.

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Nvidia, yapay zeka için Netflix ve YouTube videolarını kullandı