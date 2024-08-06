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    Anlık Bildirim

    Nvidia, yapay zeka için Netflix ve YouTube videolarını izinsiz olarak kullandı

    Yapay zeka şirketlerinin eğitim verisi olarak kullandıkları içerik ve platformlar tartışma yaratıyor. Şimdi de Nvidia’nın yapay zeka için Netflix ve YouTube videolarını kullandığı bildirildi.
    Nvidia, yapay zeka için Netflix ve YouTube videolarını kullandı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka sektöründe modellerin eğitimi için kullanılan veriler tartışma yaratmaya devam ediyor. Çoğu yapay zeka şirketi veya bu alanda çalışan teknoloji firmaları, eğitim verileri için izin almadan platformlardaki içerikleri sömürüyor. Bunun son örneğinde ise Nvidia bulunuyor. Teknoloji devinin yapay zeka ekibinin Netflix ve YouTube videolarını izinsiz olarak kullandığı ortaya çıktı.

    YouTube durumdan rahatsız

    Aktarılanlara göre Nvidia, ticari yapay zeka projeleri geliştirmek için YouTube, Netflix ve diğer platformlardan çalışanlarının video indirmelerini istiyor. Firmanın platformlardan kazıdığı videoları Omniverse 3D gibi hizmetlerini geliştirmek için kullandığı bildiriliyor. Nvidia ise yaptıkları şeyin elif hakkı yasasının lafzına ve ruhuna tamamen uygun olduğunun altını çiziyor.

    YouTube ise şirketlerin bu tutumundan memnun değil. CEO Neal Mohan, şirketlerin YouTube'u yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmalarının platformun kurallarının açık bir ihlali olduğunu söylemişti. Firmanın sözcüleri de bu açıklamaya dikkat çekmeye devam ediyor. Bu arada Nvidia’nın sadece YouTube ve Netflix videolarını değil film fragmanı veritabanı MovieNet, video oyunu görüntülerinin dahili kütüphaneleri ve Github video veri kümeleri WebVid ve InternVid-10M’i de izinsiz olarak kullandığı belirtiliyor. Bu veri kümelerinde on milyonlarca içerik bulunuyor.

    Nvidia’nın yapay zeka hizmetlerini eğitti iddia edilen verilerden bazılarının yalnızca akademik yani ticari kullanım için uygun olmayan kümeler olduğunu da belirtelim. Ek olarak firmanın, YouTube tarafından tespit edilmekten kaçınmak için IP adresleri değişen sanal makineler kullanarak içerikleri indirdiği söyleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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