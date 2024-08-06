Nvidia, yapay zeka için Netflix ve YouTube videolarını izinsiz olarak kullandı

YouTube durumdan rahatsız
Aktarılanlara göre Nvidia, ticari yapay zeka projeleri geliştirmek için YouTube, Netflix ve diğer platformlardan çalışanlarının video indirmelerini istiyor. Firmanın platformlardan kazıdığı videoları Omniverse 3D gibi hizmetlerini geliştirmek için kullandığı bildiriliyor. Nvidia ise yaptıkları şeyin elif hakkı yasasının lafzına ve ruhuna tamamen uygun olduğunun altını çiziyor.
YouTube ise şirketlerin bu tutumundan memnun değil. CEO Neal Mohan, şirketlerin YouTube'u yapay zeka modellerini eğitmek için kullanmalarının platformun kurallarının açık bir ihlali olduğunu söylemişti. Firmanın sözcüleri de bu açıklamaya dikkat çekmeye devam ediyor. Bu arada Nvidia’nın sadece YouTube ve Netflix videolarını değil film fragmanı veritabanı MovieNet, video oyunu görüntülerinin dahili kütüphaneleri ve Github video veri kümeleri WebVid ve InternVid-10M’i de izinsiz olarak kullandığı belirtiliyor. Bu veri kümelerinde on milyonlarca içerik bulunuyor.
Nvidia’nın yapay zeka hizmetlerini eğitti iddia edilen verilerden bazılarının yalnızca akademik yani ticari kullanım için uygun olmayan kümeler olduğunu da belirtelim. Ek olarak firmanın, YouTube tarafından tespit edilmekten kaçınmak için IP adresleri değişen sanal makineler kullanarak içerikleri indirdiği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.