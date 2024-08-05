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    Ödevleri ChatGPT’ye yaptıran öğrenciler için kötü haber

    OpenAI, ChatGPT tarafından oluşturulan metinleri filigranlamak ve filigranı tespit etmek için bir araç üzerinde çalışıyor. Ancak firma, bu aracı yayınlamak konusunda tereddüt yaşıyor.
    Ödevleri ChatGPT’ye yaptıran öğrenciler için kötü haber Tam Boyutta Gör
    Kısa bir süre önce OpenAI’ın ChatGPT tarafından yazılan yazıları yüksek bir doğrulukla tespit edebilecek bir araç üzerinde uzunca bir süredir çalıştığı ortaya çıktı. Öte yandan firma, metin filigranlama konusundaki araştırmaları ve tespit yöntemini neden şimdiye kadar yayınlamadığı konusunda bazı bilgiler paylaştı.

    ChatGPT için fligran geliyor

    Aktarılanlar göre ilgili yapay zeka fligranı esasında bir yıldır hazır durumda ancak şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılmadı. OpenAI ise "Ekiplerimiz, alternatifleri araştırırken göz önünde bulundurmaya devam ettiğimiz bir metin filigranlama yöntemi geliştirdi" dedi. Firma, sınıflandırıcılar ve meta veriler de dahil olmak üzere çok sayıda çözüm üzerinde çalıştıklarını aktarırken geliştirdikleri yöntem ile oldukça doğru sonuçlar (yüzde 99,9) elde ettiklerini belirtiyor.

    Ancak bu performans noktasına her zaman ve her durumda ulaşılamıyor. Zira metin üzerinde çeviri sistemleri kullanmak, başka bir üretici modelle yeniden ifade etmek veya modelden her kelime arasına özel bir karakter eklemesini ve ardından bu karakteri silmesini istemek gibi belirli tahrifatlar sonucunda performans düşüyor. OpenAI, buradaki performansı geliştirmeye çalışırken neden şimdiye kadar fligran aracını kullanıma sunmadığını da açıkladı. Firma, metin filigranının bazı grupları orantısız bir şekilde etkileyebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

    Blog yazısına göre, OpenAI bu riskleri değerlendiriyor. Şirket ayrıca görsel-işitsel içerik için kimlik doğrulama araçlarına ağırlık vereceğini de söylüyor. Metin fligranı için geliştirmeler tamamlandığında ise araç hizmete sokulabilir. Ancak bunun için bir takvim henüz belirlenmemiş durumda. Şirket “bazı grupları orantısız bir şekilde etkileme” riskinin yanı sıra muhtemelen gelir kaybı yaşama olasılığını da değerlendiriyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/openai-confirms-its-looking-into-text-watermarking-for-chatgpt-that-could-expose-cheating-students-223920531.html https://openai.com/index/understanding-the-source-of-what-we-see-and-hear-online/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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