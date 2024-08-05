Ödevleri ChatGPT’ye yaptıran öğrenciler için kötü haber

ChatGPT için fligran geliyor
Aktarılanlar göre ilgili yapay zeka fligranı esasında bir yıldır hazır durumda ancak şimdiye kadar gün yüzüne çıkarılmadı. OpenAI ise "Ekiplerimiz, alternatifleri araştırırken göz önünde bulundurmaya devam ettiğimiz bir metin filigranlama yöntemi geliştirdi" dedi. Firma, sınıflandırıcılar ve meta veriler de dahil olmak üzere çok sayıda çözüm üzerinde çalıştıklarını aktarırken geliştirdikleri yöntem ile oldukça doğru sonuçlar (yüzde 99,9) elde ettiklerini belirtiyor.
Ancak bu performans noktasına her zaman ve her durumda ulaşılamıyor. Zira metin üzerinde çeviri sistemleri kullanmak, başka bir üretici modelle yeniden ifade etmek veya modelden her kelime arasına özel bir karakter eklemesini ve ardından bu karakteri silmesini istemek gibi belirli tahrifatlar sonucunda performans düşüyor. OpenAI, buradaki performansı geliştirmeye çalışırken neden şimdiye kadar fligran aracını kullanıma sunmadığını da açıkladı. Firma, metin filigranının bazı grupları orantısız bir şekilde etkileyebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.
Blog yazısına göre, OpenAI bu riskleri değerlendiriyor. Şirket ayrıca görsel-işitsel içerik için kimlik doğrulama araçlarına ağırlık vereceğini de söylüyor. Metin fligranı için geliştirmeler tamamlandığında ise araç hizmete sokulabilir. Ancak bunun için bir takvim henüz belirlenmemiş durumda. Şirket “bazı grupları orantısız bir şekilde etkileme” riskinin yanı sıra muhtemelen gelir kaybı yaşama olasılığını da değerlendiriyor.Kaynakça https://www.engadget.com/openai-confirms-its-looking-into-text-watermarking-for-chatgpt-that-could-expose-cheating-students-223920531.html https://openai.com/index/understanding-the-source-of-what-we-see-and-hear-online/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.