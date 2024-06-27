Nvida Grace işlemcisi Ryzen Threadripper 7995WX kadar güçlü

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Tam Boyutta Gör Ekran kartı teknolojilerinde rakipsiz hale gelen Nvidia, işlemci pazarında ise henüz emekleme aşmasında. Apple da dahil pek çok sıkı rakibin olduğu bu pazarda Nvidia kısa sürede farkı kapatacak gibi görünüyor.

Nvidia Grace ayağa kalkıyor

Nvidia uzun süredir ARM tabanlı işlemciler geliştiriyor. Daha önce Tegra sistemlerinde gördüğümüz ARM işlemciler artık Grace markası altında toplandı. Nvidia hızlandırıcıların belirli modellerinde müşterilere sunuluyor.

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En yeni Nvidia Grace işlemcisinde 72 adet sunuculara yönelik ARM Neoverse 2 çekirdeği yer alıyor. LPDDR5x desteği sunan işlemciden iki adet kullanılınca Nvidia Grace opper Super Chip elde edliyor. Toplamda 144 çekirdek ve 1TB/s bant genişliği elde edilebiliyor.

Geekbench testlerine göre Nvidia Grace işlemcisi tek çekirdekte 1636 puan alırken çok çekirdekte 74440 puana ulaşıyor. Bu puanla Intel Xeon W9 ve Threadripper 5995WX sunucu işlemcilerini geride bırakmayı başarıyor. Listede sadece Ryzen Threadripper 7995WX işlemcisine geçiliyor.

Daha önce de Grace işlemcilerin sunucu pazarında iddialı performans sergilediği gündeme gelmişti. 2026 yılında Vera işlemci ailesi piyasaya sürülecek ve çok daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Nvidia böylece AMD ve Intel yerine müşterilerine kendi işlemcilerini daha fazla pazarlayabilecek.

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Nvidia işlemci tarafında da iddialı