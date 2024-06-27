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    Nvida Grace işlemcisi Ryzen Threadripper 7995WX kadar güçlü

    İşlemci pazarında Intel ve AMD’ye bağımlı olmak istemeyen Nvidia, ARM tabanlı Grace işlemcisini geliştirmeye devam ediyor. Firma yavaş yavaş söz sahibi olmaya başladı.
    Nvidia Tam Boyutta Gör
    Ekran kartı teknolojilerinde rakipsiz hale gelen Nvidia, işlemci pazarında ise henüz emekleme aşmasında. Apple da dahil pek çok sıkı rakibin olduğu bu pazarda Nvidia kısa sürede farkı kapatacak gibi görünüyor.

    Nvidia Grace ayağa kalkıyor

    Nvidia uzun süredir ARM tabanlı işlemciler geliştiriyor. Daha önce Tegra sistemlerinde gördüğümüz ARM işlemciler artık Grace markası altında toplandı. Nvidia hızlandırıcıların belirli modellerinde müşterilere sunuluyor.

    En yeni Nvidia Grace işlemcisinde 72 adet sunuculara yönelik ARM Neoverse 2 çekirdeği yer alıyor. LPDDR5x desteği sunan işlemciden iki adet kullanılınca Nvidia Grace opper Super Chip elde edliyor. Toplamda 144 çekirdek ve 1TB/s bant genişliği elde edilebiliyor.

    Geekbench testlerine göre Nvidia Grace işlemcisi tek çekirdekte 1636 puan alırken çok çekirdekte 74440 puana ulaşıyor. Bu puanla Intel Xeon W9 ve Threadripper 5995WX sunucu işlemcilerini geride bırakmayı başarıyor. Listede sadece Ryzen Threadripper 7995WX işlemcisine geçiliyor.

    Daha önce de Grace işlemcilerin sunucu pazarında iddialı performans sergilediği gündeme gelmişti. 2026 yılında Vera işlemci ailesi piyasaya sürülecek ve çok daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Nvidia böylece AMD ve Intel yerine müşterilerine kendi işlemcilerini daha fazla pazarlayabilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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