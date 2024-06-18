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    Anlık Bildirim

    NVIDIA yöneticileri sadece bir ayda 36 milyar dolarlık servet kazandı

    NVIDIA'nın yapay zeka bilişimine ve yapay zeka araştırmaları için GPU'ların geliştirilmesine odaklanması büyük bir getiri oluşturarak önemli bir büyümeye yol açtı.
    NVIDIA yöneticileri bir ayda 36 milyar dolarlık servet kazandı Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

    NVIDIA yöneticileri gelirlerini katladı

    ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla yükselmişti. Şu anda NVIDIA'nın toplam piyasa değeri 3,24 trilyon dolar seviyesinde. Şirket, çok yakında 3,29 trilyon dolarlık Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi olma yolunda ilerliyor.

    NVIDIA'nın 10 büyük yöneticisi, sadece son 1 ayda servetlerini 36 milyar dolar artırmayı başardı. Servetini en çok artıran isim, NVIDIA'nın kurucu CEO'su Jensen Huang oldu. Huang, 115,4 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 12. kişisi. Diğer NVIDIA yöneticileri de bireysel olarak yüz milyonlarca dolar değerinde hisse satışı gerçekleştiriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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