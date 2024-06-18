NVIDIA yöneticileri sadece bir ayda 36 milyar dolarlık servet kazandı

Tam Boyutta Gör Son yıllarda yapay zeka teknolojilerine olan yatırımlar arttı. Birçok şirket, kendi yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için milyarlarca dolar harcamaya başladı. Bu yatırımlar en çok da çip üreticilerine yaradı.

NVIDIA yöneticileri gelirlerini katladı

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın hisselerindeki artış, yapay zeka çiplerine olan talebin etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 50'den fazla yükselmişti. Şu anda NVIDIA'nın toplam piyasa değeri 3,24 trilyon dolar seviyesinde. Şirket, çok yakında 3,29 trilyon dolarlık Microsoft'u geçerek dünyanın en değerli şirketi olma yolunda ilerliyor.

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NVIDIA'nın 10 büyük yöneticisi, sadece son 1 ayda servetlerini 36 milyar dolar artırmayı başardı. Servetini en çok artıran isim, NVIDIA'nın kurucu CEO'su Jensen Huang oldu. Huang, 115,4 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 12. kişisi. Diğer NVIDIA yöneticileri de bireysel olarak yüz milyonlarca dolar değerinde hisse satışı gerçekleştiriyor.

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NVIDIA yöneticileri bir ayda 36 milyar dolarlık servet kazandı