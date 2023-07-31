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    İddia: Virtuos Games, The Elder Scrolls IV Oblivion Remake üzerinde çalışıyor

    Oyun dünyasının en sevilen serilerinden olan The Elder Scrolls, yakında önemli bir yapım ile oyuncularla buluşabilir. Güvenilir bir iddiaya göre TES: Oblivion Remake için çalışmalara başlandı.
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    The Elder Scrolls Oblivion Remake yolda Tam Boyutta Gör
    Birçok stüdyonun projesinde yardımcı görevler alan Virtuos Games, kendisini büyük bir sızıntı olayında bulabilir. Geçtiğimiz aylarda Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ı aktif olarak geliştirildiğini sızdıran stüdyo, kendini benzer bir durumda buldu. Stüdyonun eski bir çalışanı tarafından paylaşılan gönderi, The Elder Scrolls IV: Oblivion’ın yenilendiğini belirtiyor.

    The Elder Scrolls IV Remake yolda

    Reddit’in r/GamingLeaksAndRumours topluluğunda paylaşılan bir gönderi, Virtuos Games’in birçok projesi hakkında konuşuyor. Paylaşıma göre gönderinin yazarı, Virtuos Games’in eski bir çalışanı ve bu şekilde stüdyonun birçok projesinin detaylarına sahip. Yazar, projelerin herhangi bir görüntüsünü paylaşmasa da projeler hakkında detaylı konuştu. Projenin yapımında Bethesda'nın yer almaması ise dikkat çekiyor.

    The Elder Scrolls Oblivion Remake yolda Tam Boyutta Gör
    Bu projelerden en dikkat çekeni ise The Elder Scrolls IV: Oblivion oldu. Bu gönderiye göre Virtuos Games, The Elder Scrolls IV için “Altar” kod adlı bir remake/remaster projesi üzerinde çalışıyor. Rapora göre stüdyo, yapımın henüz remake mi yoksa remaster mı olacağına karar vermemiş ancak projenin Unreal Engine 5 ve orijinal Oblivion motoru kullanılarak geliştirildiği belirtiliyor. Projenin büyük ölçüde firmanın Paris stüdyosu tarafından geliştirildiği ancak Black Shamrock stüdyosunun da yardımcı bir rol aldığı belirtiliyor. İddiaya göre The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake/Remaster, 2024 sonunda veya 2025 yılının başlarında çıkış yapacak. Reddit kullanıcısı, paylaştığı gönderiyi ve platformdaki hesabını sildi ancak r/GamingLeaksAndRumours, yazarın eski bir Virtuos çalışanı olduğunu doğruladı. Elder Scrolls IV, birçok hayran tarafından serinin en başarılı oyunlarından biri olarak görülüyor. The Elder Scrolls VI’nın en erken 2026 yılında çıkacağını düşündüğümüzde, Oblivion’ın yenilenerek satışa sunulması mantıklı duyuluyor. Eğer proje gerçekse önümüzdeki aylarda düzenlenecek bir Microsoft etkinliğinde tanıtılacaktır.

    Virtuos Games birçok proje üzerinde çalışıyor

    Aynı gönderiye göre Virtuos Games, Oblivion dışında birçok proje üzerinde çalışıyor. “Massive” kod adı ile geliştirilen projenin ciddi bir AAA yapımına dönüşebileceğini belirtiyor. Bu projenin Shadow of the Colossus x Monster Hunter yapımlarına benzeyeceği, post apokaliptik bir dünyada geçeceği ve co-op elementlerine sahip olacağı belirtilmiş. Diğer bir proje ise Amazon’un New World yapımı için geliştirilen bir eklenti paketi. Son olarak “Ominous” kod adlı proje ise hikâye bazlı bir tırmanma oyunu. Bu yapımın ise geliştirme aşamasının başlarında olduğu belirtiliyor.

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