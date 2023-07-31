İddia: Virtuos Games, The Elder Scrolls IV Oblivion Remake üzerinde çalışıyor

Reddit’in r/GamingLeaksAndRumours topluluğunda paylaşılan bir gönderi, Virtuos Games’in birçok projesi hakkında konuşuyor. Paylaşıma göre gönderinin yazarı, Virtuos Games’in eski bir çalışanı ve bu şekilde stüdyonun birçok projesinin detaylarına sahip. Yazar, projelerin herhangi bir görüntüsünü paylaşmasa da projeler hakkında detaylı konuştu. Projenin yapımında Bethesda'nın yer almaması ise dikkat çekiyor.
Virtuos Games birçok proje üzerinde çalışıyor
Aynı gönderiye göre Virtuos Games, Oblivion dışında birçok proje üzerinde çalışıyor. “Massive” kod adı ile geliştirilen projenin ciddi bir AAA yapımına dönüşebileceğini belirtiyor. Bu projenin Shadow of the Colossus x Monster Hunter yapımlarına benzeyeceği, post apokaliptik bir dünyada geçeceği ve co-op elementlerine sahip olacağı belirtilmiş. Diğer bir proje ise Amazon’un New World yapımı için geliştirilen bir eklenti paketi. Son olarak “Ominous” kod adlı proje ise hikâye bazlı bir tırmanma oyunu. Bu yapımın ise geliştirme aşamasının başlarında olduğu belirtiliyor.
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