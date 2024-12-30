Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında Road 96 ve Sniper Elite: Resistance ve Eternal Strands gibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bunların haricinde listenin Ocak ayının ikinci haftasında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım.
Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak çok sayıda oyun da olacak. Bu bilgilerin yer alacağı detaylı listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Carrion 2 Ocak (Konsol, PC, Bulut)
- Road 96 7 Ocak (Konsol, PC, Bulut)
- Eternal Strands 28 Ocak (Konsol, PC)
- Sniper Elite: Resistance 30 Ocak (Konsol, PC, Bulut)
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector 31 Ocak (Konsol, PC
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