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    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

    Ocak ayının ilk yarısında Xbox Game Pass'e eklenecek ve ayrılacak oyunları açıklandı. Paylaşılan listede 5 yeni oyun yer alıyor. İşte eklenecek yeni oyunlar... 
    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Gelin bu oyunlara ve tarihlere hep birlikte göz atalım.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Yayınlanan listeye göre Microsoft tarafından onaylanan ve Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun bulunuyor. Üstelik bunlar arasında Road 96 ve Sniper Elite: Resistance ve Eternal Strands gibi yapımlar mevcut. Listedeki tüm oyunlara ve tarihlerine hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca bunların haricinde listenin Ocak ayının ikinci haftasında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. 

    Ocak ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak çok sayıda oyun da olacak. Bu bilgilerin yer alacağı detaylı listenin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    • Carrion 2 Ocak (Konsol, PC, Bulut)
    • Road 96 7 Ocak (Konsol, PC, Bulut)
    • Eternal Strands 28 Ocak (Konsol, PC)
    • Sniper Elite: Resistance 30 Ocak (Konsol, PC, Bulut)
    • Citizen Sleeper 2: Starward Vector 31 Ocak (Konsol, PC
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