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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu

    Geçtiğimiz aylarda gayet ucuz bir ücretle ülkemizde tamamen erişime açılan Amazon Prime Video'nun 2021 Ocak ayında yayınlanacak olan özel içerikleri belli oldu.
    16 sa. (Son Güncelleme: 15 sa.)
    3,2b
    14
    10
    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
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    Türkiye'de en son erişime açılan ve dünyanın en popüler video akış platformlarından biri olan Amazon Prime Video'nun bu ayki içerik takvimi belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor"

    Bugünden itibaren Amazon Prime Video'nun kütüphanesine yeni yapımlar eklenmeye başlanacak. Özellikle gelen yapımlara baktığımızda Neil Gaiman'ın aynı isimli romanından uyarlanan American Gods isimli dizinin üçüncü sezonunu görüyoruz. Bunun dışında Rick and Morty'nin senaristlerinden olan Mike McMahan'ın yaratıcılığını yaptığı Star Trek Lower Decks isimli animasyon diziyi görüyoruz. Star Trek Lower Decks, özellikle mizahi yönüyle dikkat çeken bir yapım.

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    Geriye kalan diğer yapımlara baktığımızda ise Malcolm X ile Muhammed Ali’nin efsanevi gecesini ele alan “One Night in Miami” filmini ve bir ev ekonomistinin mutfağında izleyicileri etkileyici Uzakdoğu, Akdeniz ve yerel barların etkileyici dünyasına götürdüğü James May: Oh Cook yapımını görüyoruz.

    Eklenen tüm yapımlar ülkemizde yalnızca Amazon Prime Video'da erişilebilir olacak. Amazon Prime ilk ay için ücretsiz, sonrasında ise ayda sadece 7,90TL. Üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz.

    American Gods 3. Sezon - 11 Ocak

    Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
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    Konusu: Mitolojinin eski tanrıları ve günümüzün yeni teknoloji tanrıları arasındaki önlenemez savaşın muhteşem hikayesinin işlendiği American Gods, 11 Ocak’ta Prime Video’ya üçüncü sezonu ile dönüş yapıyor. Ricky Whittle’ın canlandırdığı eski suçlu Shadow Moon karakteri, Ian McShane tarafından canlandırılan gizemli Mr. Wednesday tarafından göreve çağırıldığında, Nors mitolojisinin karizmatik ancak güvenilmez tanrısı Odin’in sadece bir tanrı değil, aynı zamanda Shadow’un babası olduğu ortaya çıkıyor. 

    James May: Oh Cook – 15 Ocak

    Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
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    Konusu: James May, tek başına üstlendiği ikinci yapımı ile Prime Video’ya dönüş yapıyor. Yeni formatıyla 15 Ocak’ta sadece Prime Video’da yayına girecek James May: Oh Cook, bir ev ekonomistinin mutfağında izleyicileri etkileyici Uzakdoğu, Akdeniz ve yerel barların etkileyici dünyasına götürüyor. Prime Video üyeleri, evlerinde günlük malzemelerle yapabilecekleri birçok tarifi bu programda bulabilecek.

    One Night in Miami – 15 Ocak

    Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
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    Konusu: 15 Ocak’ta Prime Video’da yayına girecek yeni Amazon Original filmi One Night in Miami, 1964 yılında spor, müzik ve politikanın dört sembolünün, tarihin en büyük boks galibiyetlerinden birini kutlamak üzere bir araya geldiği geceyi anlatıyor. Miami Kongre Merkezi’nde ileride Muhammed Ali olarak tanınacak Cassius Clay’in dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston’ı yenmesinin ardından, arkadaşları Malcolm X, Sam Cooke ve Jim Brown ile geçirdiği gece, 40 yıl sonra hala yankı uyandırmaya devam ediyor.

    Star Trek: Lower Decks – 22 Ocak

    Ocak ayında yayınlanacak olan Amazon Prime Video yapımları belli oldu
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    Konusu: Rick and Morty’nin Emmy ödüllü yapımcısı ve yazar Mike McMahan tarafından hazırlanan Star Trek: Lower Decks, 22 Ocak’ta Prime Video’da Türk izleyicilerle buluşuyor. Dizi, Yıldız Filo’sunun en önemsiz gemisi U.S.S. Cerritos 2380’de görev alan destek mürettebatının hikayesini konu alırken, Star Trek: Next Generation ve Star Trek: Picard’da rol alan aktörler Jonathan Frakes ve Martina Sirtis de cameo rolleri ile yapıma katkıda bulunuyor.



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    TheJudgé

    yaw he he

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    Outrageous2344 (on ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Koskoca Amazon prime Ocak ayı için 4 içerik mi getiriyor ? Netflixin gelecekler bölümüne girin bakalım her yaştan insana hitap edecek 20 25 icerik geliyor her ay
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Markus Schulz 14 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Outrageous2344
    Netflix'de American Gods benzeri kaliteli bir yapım varsa izleyelim.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    Giresunlufuk (Ufuk ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Prime Video'da Goliath izledim, sevdim. Ama mesela Mr. Robot'un sorunlu altyazısı, Homecoming'in ilk bölümündeki altyazdaki senkronizasyon problemi... Bunlar olmaması gereken şeyler, bildiğin kalitesiz hissi veriyor. Ancak diziler bana Netlflix'e göre daha çok hitap ediyor. Prime ayrıcalıkları için 8 lira verirken kullanmak bedava gibi. Fiyat performansa göre güzel bir platform. Prime Video dizileri, Netflix dizilerine on basar.
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    beldor 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tv leri de getirin, daha çok filmler ekleyin içerik zaten düzeyi iyi
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    Askaparta 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Prime olmaz böyle. Az olabilir ama prime kalite olsun. Daha fazla isteriz.
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    zulu123 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Netflix'te sayı çok kalite yok, Prime'da sayı az kalite var.
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    Moueson 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    İçerik çok az
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    Outrageous2344 (on ) 16 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Koskoca Amazon prime Ocak ayı için 4 içerik mi getiriyor ? Netflixin gelecekler bölümüne girin bakalım her yaştan insana hitap edecek 20 25 icerik geliyor her ay
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Markus Schulz 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Outrageous2344
    Netflix'de American Gods benzeri kaliteli bir yapım varsa izleyelim.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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