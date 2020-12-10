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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oceanhorn: Chronos Dungeon, 8 Ocak'ta Apple Arcade'e eklenecek

    16bit roguelite türündeki oyun Oceanhorn: Chronos Dungeon, Apple'ın abonelik servisi olan Apple Arcade sistemine 8 Ocak'ta eklenecek. Detaylar haberimizde.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Oceanhorn: Chronos Dungeon, 8 Ocak'ta Apple Arcade'e eklenecek
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Cornfox & Brothers'ın yaptığı Oceanhorn: Chronos Dungeon, 8 Ocak 2021'de Apple Arcade'e geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Strateji oyunu Rush Royale, mobil cihazlar için ücretsiz bir şekilde yayınlandı"

    16bit roguelite türündeki Oceanhorn: Chronos Dungeon'ın Apple cihazlardaki gereksinimleri şöyle: macOS 10.15.0 veya üst sürümü, iOS 13.0 veya üst sürümünü gerektirir. iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumludur. Oyunda Türkçe dil desteği bulunacak. Ayrıca oyunun boyutu da 163,6MB. Buraya tıklayarak App Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Apple Arcade ilk ay için ücretsiz sonraki aylarda 34,99 TL. Oyunun tanıtım yazısın aşağıda bulabilirsiniz.

    Oceanhorn: Chronos Dungeon, 8 Ocak'ta Apple Arcade'e eklenecek
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    Tanıtım Yazısı

    Beyaz Şehrin, Gaia'da ortadan kalkmasının ardından uzun bir zaman geçti ve bir zamanlar görkemli olan Arkadya Krallığı, Keşfedilmemiş Deniz'in yüzlerce adasına parçalandı.

    Dört macera sever, dünyayı eski ihtişamına döndürmek için bir yolculuğa çıktı. Söylentileri ve kehanetleri takiben, efsanevi bir yeraltı kompleksi olan Kronos Zindan'a giden bir yol buldular.

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    Tarihi değiştirecek kadar güçlü bir nesne olan Paradigma Kum Saati, derinlerde bir yerlerde saklı. En alt kata giden yolu bulacak mısın ve Kronos Zindanı'nda sizi hangi zorluklar bekliyor?

    TÜM YAŞLAR İÇİN BİR ZİNDAN TARAYICI

    Oceanhorn: Chronos Dungeon, 16-bit arcade klasiklerinden esinlenen, yerel dört oyunculu bir zindan tarayıcıdır. Arkadaşlarınla yan yana savaş ya da dört kahramanı tek başına kontrol et - Kronos Zindanı'nın dibine kadar ulaşabilecek misin?

    Bu türdeki ilk oyununsa endişelenme - Oceanhorn: Chronos Dungeon yeni başlayanlar için bile kolayca ilerlenebilir ve seninle arkadaşlarını saatlerce eğlendirir!

    HER ZAMAN YENİ BİR ZİNDAN

    Rastgele değiştiriciler her seviyeyi benzersiz kılar ve her oyunu beklenmedik yapar. Kahramanlar, burçlarına bağlı olarak her oyuna farklı istatistiklerle başlar ve Şövalye, Avcı, Büyük Usta ve Büyücüden oluşan dört macera severin her biri farklı bir his ve oyun deneyimi sunar. Dörtten az yerel oyuncu varsa, boşta kalan macera severler herhangi bir oyuncu tarafından anında seçilebilir.

    OCEANHORN EVRENİNDE YENİ BİR BÖLÜM

    Oceanhorn: Chronos Dungeon, Oceanhorn evreninde Oceanhorn 2'den 200 yıl sonra geçen yeni bir bölümdür. Kahramanlarımızın Kronos'u yenip yenemeyeceğini ve tarihin akışını değiştirip değiştiremeyeceğini öğren!

    Özellikler

    • Dört oyuncuya kadar yerel eşli çok oyuncu desteği
    • 16 bit duygusu, müzik ve sesler, 2020 yılına güncellendi
    • Her biri farklı bir oyun tarzına sahip, anında seçim yapabileceğin veya geçiş yapabileceğin dört sınıf
    • Sonsuz tekrar oynanabilirlik: zindan, her katta yeni değiştiricilerle kendini yeniden yapılandırır
    • Büyük canavar savaşlar
    • Maksimum zindan kargaşası için denenecek çok sayıda nesne


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