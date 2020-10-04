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    Oda sıcaklığında saklanabilen kulak damlası geliştirildi

    Doçent Dr. Monica Serban önderliğinde kolları sıvayan University of Montana araştırmacıları buzdolabında saklanması gerekmeyen, oda sıcaklığında da saklanabilen antibiyotikli damla geliştirdi.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Oda sıcaklığında saklanabilen kulak damlası geliştirildi
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    Dış kulak yolu enfeksiyonları tedavi edilmediğinde veya tedavi yaklaşımlarında gecikildiğinde çeşitli komplikasyonları da beraberinde getirebiliyor ve çok daha ciddi durumlar görülebiliyor. Özellikle gelişmemiş ve geri kalmış ülkelerde rastlanan bu durum toplumun genel sağlığını da kötü yönde etkilemekle birlikte bireyler açından da kötü sonuçlar doğurabiliyor.

    Günümüzde dış kulak yolu enfeksiyonlarının güncel tedavisi olarak antibiyotikli damlalar kullanılıyor ve hasta bireylerin bahsi geçen damlaları yaklaşık 2 hafta boyunca kulaklarına damlatmaları veya tek doz yavaş salınımlı antibiyotikli damla kullanmaları gerekiyor ancak bahsi uzun salınımlı damlanın buzdolabında saklanması gerekiyor, bu durum da geri kalmış ülkelerde ve uç yaşam koşullarında pek kolay olmayabiliyor.

    University of Montana

    Oda sıcaklığında saklanabilen kulak damlası geliştirildi

     

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    Bahsi geçen durumu daha da iyileştirebilmek ve geri kalmış ülkelerdeki insanların da güncel tedavilere ulaşabilmesini sağlamak amacıyla Doçent Dr. Monica Serban önderliğinde kolları sıvayan University of Montana araştırmacıları buzdolabında saklanması gerekmeyen, oda sıcaklığında da saklanabilen antibiyotikli damla geliştirdi.

    Büyük moleküler ağırlığa sahip polimer yapıları ile aktif tetraetil ortosilikat adı verilen maddeyi kullanarak işe başlayan araştırmacılar bahsi geçen maddelere ‘’ciprofloxacin ‘’ yani siprofloksasin adı verilen ve oda sıcaklığında saklanabilen antibiyotiği ekledi. Bahsi geçen preparat enjektör içerisinde sıvı halde bulunurken dış kulak yolunda hidojel formuna dönüşüyor ve bünyesinde barındırdığı antibiyotiği dış kulak yoluna yavaş yavaş salıyor.

    Ayrıca Bkz. "UV LED'ler potansiyel tedavi yöntemini oluşturabilir"

    Yapılan laboratuvar testlerinde yeni geliştirilen hidrojelin 4 ila 40 ºC arasında formunu koruduğu ve Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus türü bakterilerde DNA-Giraz enzimi üzerinde inhibitör etkinlik göstererek bakteriyostatik etkiyle bakterilerin üremesini durduğu tespit edildi. Ayrıca yeni geliştirilen hidrojelin bu fonksiyonunu, ticari formlarda bulunan antibiyotik miktarının yaklaşık %1’lik miktarına karşılık gelecek miktarda antibiyotik ile gösterdiği belirtiliyor.

    Yeni araştırma ACS Biomaterials Science & Engineering dergisinde yayımlandı



    https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acsbiomaterials.0c01223 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    çokta tın yani ! :D

    doktor ne yazarsa onu alacaksın !
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