Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı

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Microsoft'un yeni nesil için hazırladığı Xbox Series'in güçlü olan versiyonu Xbox Series X, yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Series X için bir kısa film paylaşıldı.

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Lucid Odyssey ismi verilen bu kısa filmin yönetmenliğini daha önce What We Do in The Shadows, Jojo Rabbit ve Thor: Ragnarok gibi yapımların yönetmeni olan Taika Waititi yapıyor. Kısa filmin başrolünde ise MoonLiteWolf isimli YouTuber bulunuyor.

Videoda izlediğiniz rüya MoonLiteWolf'un gerçek bir rüyası. Hypnagogia isimli bir teknik kullanılıyor. Hypnagogia bir insanın hypnagogic durumda yani uykuya dalma sürecinde tecrübe ettiklerini anlatmak için kullanılan bir yöntem. MoonLiteWolf bu duruma getirilip rüyası anlattırılıyor. Anlatılan rüya da bir videoya dönüştürülüyor.

Bahsi geçen kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz. Xbox Series X, şu anda 8299 TL'den satışta ancak stok konusunda bazı sıkıntılar mevcut.

https://comicbook.com/gaming/news/xbox-series-x-taika-waititi-short-film/

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