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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı

    What We Do in The Shadows, Jojo Rabbit ve Thor: Ragnarok gibi yapımların yönetmeni olan Taika Waititi Xbox Series X için bir kısa film hazırladı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ödüllü yönetmen Taika Waititi, Xbox için kısa film hazırladı
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    Microsoft'un yeni nesil için hazırladığı Xbox Series'in güçlü olan versiyonu Xbox Series X, yaklaşık 1 ay önce çıkışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz saatlerde Xbox Series X için bir kısa film paylaşıldı.

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    Lucid Odyssey ismi verilen bu kısa filmin yönetmenliğini daha önce What We Do in The Shadows, Jojo Rabbit ve Thor: Ragnarok gibi yapımların yönetmeni olan Taika Waititi yapıyor. Kısa filmin başrolünde ise MoonLiteWolf isimli YouTuber bulunuyor.

    Videoda izlediğiniz rüya MoonLiteWolf'un gerçek bir rüyası. Hypnagogia isimli bir teknik kullanılıyor. Hypnagogia bir insanın hypnagogic durumda yani uykuya dalma sürecinde tecrübe ettiklerini anlatmak için kullanılan bir yöntem. MoonLiteWolf bu duruma getirilip rüyası anlattırılıyor. Anlatılan rüya da bir videoya dönüştürülüyor. 

    Bahsi geçen kısa filmi aşağıdan izleyebilirsiniz. Xbox Series X, şu anda 8299 TL'den satışta ancak stok konusunda bazı sıkıntılar mevcut.



    https://comicbook.com/gaming/news/xbox-series-x-taika-waititi-short-film/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Koskoca masterchief ne hallere düşmüş :(
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    strathmorea (alper ozan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamların bir halo su var kullan da kullan. Video da bir şeye benzememiş. Kısa film çeken öğrenci işi gibi görünüyor.
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    Arda 88 (Arda Salman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bomboş işler, konsolların performans sorunlarını düzeltsinler.
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    Miex (Miex de Souza) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Arda 88
    Marketing ekibi mi düzeltiyor performans sorunlarını :)
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    kaan0101 (Kaan Yıldırım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    St1123 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Siyah kız yakışmamış, acayip duruyor. 400 milyonluk ülkede sadece 20 milyon siyah yaşıyor ama neyse ki heryerden çıkıyorlar biraz abartılıyor medyada. Gören de ülkenin yarısı siyahi sanacak.
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    LordEvosis (Dark Destroyer) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Masterchef gerçekten kedi felan çıkarsa yanlız Halo serisi RIP...
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