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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xbox özel oyunu Halo Infinite, ilkbahar 2021'de çıkabilir

    Xbox konsolunun en önemli, en başarılı ve en popüler oyun serilerinden biri olan Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'in çıkış tarihi belli olmuş olabilir.
    2 hf.
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    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Xbox özel oyunu Halo Infinite, ilkbahar 2021'de çıkabilir
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    Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'in yayın tarihi belli olmuş olabilir.

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    2018'de Xbox One ve PC için duyurulan ancak sonrasında yeni nesil Xbox'a, yani Xbox Series X/S'e de duyurulan ve yeni nesil konsolların çıkış oyunu olacağı söylenen Halo Infinite, bildiğiniz gibi ertelendi ve konsolların çıkış oyunu olamadı. Oyunun ertelenmesinin ardından da oyunda çalışan birkaç isim ayrılmıştı.

    Oyunun şu an için resmi bir çıkış tarihi yok ancak 2021 yılında çıkması bekleniyor. Hareket yakalama teknolojisi ile oyunun ana karakteri Master Chief'i canlandıran Bruce Thomas, oyunun bittiğini ve 2021 ilkbaharda yayınlanacağını söyledi. Elbette bunun resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. Ancak son zamanlarda çıkan haberlere bakacak olursak oyunun 2021'in ilk yarısında çıkacağını beklemek yanlış olmaz.

    Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Ayrıca oyun çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.



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    ultra sonic 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    konsolda fps oynamamızı sağlayan seriye



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    Mr Sherlock Holmes (Ersin ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kimsenin umurunda değil sanırım
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gel kral bekliyoruz..
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    valvedelisi (Taha Yiğit) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    xbox'ın kötü yanı bu işte exclusive yok.
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    ultra sonic 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    konsolda fps oynamamızı sağlayan seriye



    1 DAKİKALIK SAYGI DURUŞU
    1 Yanıt Yanıtla +17
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