Xbox özel oyunu Halo Infinite, ilkbahar 2021'de çıkabilir

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Microsoft'un yaptığı, geliştiriciliğini ise 343 Industries'in yaptığı Xbox'ın özel oyun serilerinden Halo'nun yeni oyunu Halo Infinite'in yayın tarihi belli olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak

Ayrıca Bkz. "The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu"

2018'de Xbox One ve PC için duyurulan ancak sonrasında yeni nesil Xbox'a, yani Xbox Series X/S'e de duyurulan ve yeni nesil konsolların çıkış oyunu olacağı söylenen Halo Infinite, bildiğiniz gibi ertelendi ve konsolların çıkış oyunu olamadı. Oyunun ertelenmesinin ardından da oyunda çalışan birkaç isim ayrılmıştı.

Oyunun şu an için resmi bir çıkış tarihi yok ancak 2021 yılında çıkması bekleniyor. Hareket yakalama teknolojisi ile oyunun ana karakteri Master Chief'i canlandıran Bruce Thomas, oyunun bittiğini ve 2021 ilkbaharda yayınlanacağını söyledi. Elbette bunun resmi bir açıklama olmadığını belirtelim. Ancak son zamanlarda çıkan haberlere bakacak olursak oyunun 2021'in ilk yarısında çıkacağını beklemek yanlış olmaz.

Halo Infinite; Xbox Series, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Ayrıca oyun çıktığı gün Xbox Game Pass sistemine eklenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.