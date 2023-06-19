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    Vivo Y36 Türkiye'de satışa çıkıyor

    Vivo'nun orta-üst segmente yönelik yeni akıllı telefonu Vivo Y36'nın Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı. Vivo Y36 çıkış tarihi ve fiyatı haberimizde.        
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    Vivo Y36 Türkiye'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Vivo, Türkiye’de önemli satış rakamlarına ulaşan Vivo Y35 modelinin yeni versiyonu Vivo Y36’yı Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Vivo Y36’nın ne zaman satışa sunulacağı açıklandı.

    Vivo Y36 ne zaman satışa çıkacak? 🗓️

    Vivo’dan yapılan açıklamaya göre Vivo Y36, Temmuz ayında satışa sunulacak.

    Vivo Y36, orta-üst segmenti hedefliyor. Gücünü Snapdragon 680’den alan telefonda 50 MP arka kamera bulunuyor. Full HD çözünürlüğünde 90 Hz IPS LCD ekran ile geliyor. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuluyor. 5.000 mAh gücünde bataryaya sahip Vivo Y36, 44W FlashCharge hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

    Android 13 işletim sistemi ve Funtouch OS 13 arayüzü ile gelen Vivo Y36 için en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi veriliyor. Temmuz ayında satışa sunulacak Vivo Y36’nın Türkiye fiyatı açıklanmadı.

    Vivo Y36 özellikleri 📱

    • Ekran: 6.64 inç, 2388x1080, 650 nit, LCD
    • İşlemci: Snapdragon 680
    • Bellek: 8GB RAM
    • Depolama: 256GB (microSD kart ile 1TB'a kadar)
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 + 2MP f/2.4
    • Ön kamera: 16MP f/2.45
    • Batarya: 5000 mAh, 44w hızlı şarj
    • İşletim sistemi: Funtouch OS 13, Android 13
    • Boyut ve ağırlık: 164.06 x 76.17 x 8.07mm, 202 g
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