OKX’ten Avrupa hamlesi

Tam Boyutta Gör OKX, Fransa’da lisans almak için başvuru yaptı. Fransa, OKX'in Avrupa’daki merkezi olacak. Şirket ilk yıl 30 kişiyi işe alacak. Gelecek üç yıl içinde 100 kişinin işe alınması planlanıyor. Fransa Finansal Piyasalar Kurumu’ndan (AMF) şu ana kadar 74 şirket onay almıştı.

OKX'in Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Tim Byun, Fransa’da fiziksel olarak boy göstereceklerini açıkladı. Kayıt süresinin 6 ay sürmesi bekleniyor. Kayıt sürecinde kara para aklama karşıtı düzenlemelere uyumluluğu incelenecek.

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Fransa‘nın kripto karşısındaki sıcak yaklaşımları ve ABD’nin baskıcı tutumu bu kararda etkili olmuş gibi görünüyor. OKX, Avrupa üssü olarak Fransa’yı seçen kripto kuruluşları arasına girdi.

Avrupa’nın kripto düzenlemesinin ardından AMF’ye kayıtlı şirketin sayısının 100’ü aşması bekleniyor. AMF, nisan ayında MiCA‘yı uygulamak üzere kripto şirketleri için ‘hızlı kayıt’ uygulaması başlatmıştı. MiCA yürürlüğe girmeden önce lisansı bulunan şirketlere uyum için 18 ay ek süre verilecek.

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