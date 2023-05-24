OKX’ten Avrupa hamlesi

OKX'in Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı Tim Byun, Fransa’da fiziksel olarak boy göstereceklerini açıkladı. Kayıt süresinin 6 ay sürmesi bekleniyor. Kayıt sürecinde kara para aklama karşıtı düzenlemelere uyumluluğu incelenecek.
Fransa‘nın kripto karşısındaki sıcak yaklaşımları ve ABD’nin baskıcı tutumu bu kararda etkili olmuş gibi görünüyor. OKX, Avrupa üssü olarak Fransa’yı seçen kripto kuruluşları arasına girdi.
Avrupa’nın kripto düzenlemesinin ardından AMF’ye kayıtlı şirketin sayısının 100’ü aşması bekleniyor. AMF, nisan ayında MiCA‘yı uygulamak üzere kripto şirketleri için ‘hızlı kayıt’ uygulaması başlatmıştı. MiCA yürürlüğe girmeden önce lisansı bulunan şirketlere uyum için 18 ay ek süre verilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.