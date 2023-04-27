Bu OLED ekran suyla dolarak klavye oluyor

Tam Boyutta Gör Bugün pek çok sektörde karşımıza çıkan OLED ekranlar sunduğu avantajlar nedeniyle ön planda kalmayı başarıyor ve üreticiler farklı özellikler ekleyerek tüketicileri etkilemeye çalışıyor. Araştırmacılar ise ilginç teknolojilerle fonksiyonelliği arttırma çabasında.

Suyla dolan OLED ekran

Carnegie Mellon Üniversitesi FIG araştırmacıları gerektiği zamanlarda suyla dolarak baloncuk şeklinde tuşlar oluşturabilen bir OLED ekran geliştirdi. Flat Panel Haptics adı verilen özel bir katman OLED dokunmatik ekranın altına entegre ediliyor. Entegre elektro ozmotik pompalar - EEOP adı verilen diğer bir teknoloji de gereken durumlarda baloncuk noktalara sıvı pompalıyor.

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Yeni teknoloji sayesinde bir ekranda içeriğe uygun olarak karakterler veya kısayollar baloncuk tuş şeklinde yükseliyor. Tuşun dolması sadece bir saniye sürüyor ve ihtiyaç sona erdiğinde su tekrar pompaya çekiliyor. Tuşun yüksekliği ise 1.5mm civarında.

Ekranda klavye tuşlarının belirmesinin yanı sıra görme engelliler için Braille alfabesi de bu şekilde sunulabiliyor. Elbette yaygın kullanım değil özel amaçlar için geliştirilmiş bir teknolojiden bahsediyoruz. Ekip pompa düzeneğinin 5mm civarında kalınlığa sahip olduğunu ve cihazda fazla yer kaplamadığını belirtiyor.

Bu tür bir teknolojiyi 2012 yılında Tactus firmasından da görmüştük ancak proje uzun ömürlü olmadı. FIG ekibi projeyi sürekli geliştiriyor ve daha kullanışlı olmasına çalışıyor. Gelecek yıllarda çok daha gelişmiş versiyonları karşımıza çıkacak.

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OLED ekranlarda baloncuk tuş dönemi