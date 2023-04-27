Bu OLED ekran suyla dolarak klavye oluyor

Suyla dolan OLED ekran
Carnegie Mellon Üniversitesi FIG araştırmacıları gerektiği zamanlarda suyla dolarak baloncuk şeklinde tuşlar oluşturabilen bir OLED ekran geliştirdi. Flat Panel Haptics adı verilen özel bir katman OLED dokunmatik ekranın altına entegre ediliyor. Entegre elektro ozmotik pompalar - EEOP adı verilen diğer bir teknoloji de gereken durumlarda baloncuk noktalara sıvı pompalıyor.
Yeni teknoloji sayesinde bir ekranda içeriğe uygun olarak karakterler veya kısayollar baloncuk tuş şeklinde yükseliyor. Tuşun dolması sadece bir saniye sürüyor ve ihtiyaç sona erdiğinde su tekrar pompaya çekiliyor. Tuşun yüksekliği ise 1.5mm civarında.
Ekranda klavye tuşlarının belirmesinin yanı sıra görme engelliler için Braille alfabesi de bu şekilde sunulabiliyor. Elbette yaygın kullanım değil özel amaçlar için geliştirilmiş bir teknolojiden bahsediyoruz. Ekip pompa düzeneğinin 5mm civarında kalınlığa sahip olduğunu ve cihazda fazla yer kaplamadığını belirtiyor.
Bu tür bir teknolojiyi 2012 yılında Tactus firmasından da görmüştük ancak proje uzun ömürlü olmadı. FIG ekibi projeyi sürekli geliştiriyor ve daha kullanışlı olmasına çalışıyor. Gelecek yıllarda çok daha gelişmiş versiyonları karşımıza çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”