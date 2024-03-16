OLED ekranlı iPad Air için tarih verildi: Bekleyiş sürecek
Araştırma firması Omdia'ya göre, OLED yükseltmesi iPad Pro'nun ardından çok yakında iPad Air modellerine de geliyor. Bu konuda Omdia araştırmacısı Kang Min-soo, OLED iPad Air'in 2028 yılında tanıtılacağını ve bu panelin T1 (tek yığınlı tandem) yapıda olacağını belirtti. iPad Pro serisinde bulunacak panellerin ise T2 OLED (iki yığınlı) olacağını hatırlatalım. Bu da pil tüketimi ve verimlilik gibi yükseltmeler sağlayacak.
2024 iPad Air'e gelirsek, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Son raporlar ise, tabletin ilk kez iki boyutta satışa çıkacağını gösteriyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacak .
Bunun dışında her iki iPad Pro modeli de yeniden tasarlanmış bir kasaya, M3 işlemciye ve biraz daha büyük bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca, Apple'ın yenilenmiş iPad Pro modelleri için yükseltilmiş bir MagSafe klavye üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Öte yandan planların tam olarak ne zaman uygulanacağı belirsiz.
p
Apple'ın yeni iPad Pro modellerini Mart ayı sonunda veya Nisan ayında duyurması bekleniyor. Ancak geçmiş modellerde yaşanan gecikmeleri düşünürsek bu tarihlerde oynamalar görebiliriz. Her halükarda tüm ayrıntılar için beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.