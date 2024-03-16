Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı artık bir sır değil. Bu yıl en öne çıkan modeller ise OLED ekranla yenilenen 2024 iPad Pro serisi olacak. Ancak görünüşe göre Apple, bu ekran teknolojisini nispeten daha ucuz olan iPad Air modellerine de getirmeyi planlıyor. OLED iPad Air için ilk tarih bilgisi paylaşıldı.

OLED ekranlı iPad Air için tarih verildi: Bekleyiş sürecek

Araştırma firması Omdia'ya göre, OLED yükseltmesi iPad Pro'nun ardından çok yakında iPad Air modellerine de geliyor. Bu konuda Omdia araştırmacısı Kang Min-soo, OLED iPad Air'in 2028 yılında tanıtılacağını ve bu panelin T1 (tek yığınlı tandem) yapıda olacağını belirtti. iPad Pro serisinde bulunacak panellerin ise T2 OLED (iki yığınlı) olacağını hatırlatalım. Bu da pil tüketimi ve verimlilik gibi yükseltmeler sağlayacak.

2024 iPad Air'e gelirsek, Apple'ın tabletin daha büyük bir versiyonu üzerinde çalıştığını daha önce söylemiştik. Son raporlar ise, tabletin ilk kez iki boyutta satışa çıkacağını gösteriyor. Önceki modelin boyutlarını ödünç alan 11" iPad Air'in yanı sıra 280,6 x 214,9 x 6 mm ölçülerinde yeni 12,9" iPad Air de olacak .

Bunun dışında her iki iPad Pro modeli de yeniden tasarlanmış bir kasaya, M3 işlemciye ve biraz daha büyük bir ekran boyutuna sahip olacak. Ayrıca, Apple'ın yenilenmiş iPad Pro modelleri için yükseltilmiş bir MagSafe klavye üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Öte yandan planların tam olarak ne zaman uygulanacağı belirsiz.

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Apple'ın yeni iPad Pro modellerini Mart ayı sonunda veya Nisan ayında duyurması bekleniyor. Ancak geçmiş modellerde yaşanan gecikmeleri düşünürsek bu tarihlerde oynamalar görebiliriz. Her halükarda tüm ayrıntılar için beklememiz gerekecek.

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OLED ekranlı iPad Air için tarih verildi: Bekleyiş sürecek