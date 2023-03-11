OLED ekranlı iPad Pro serisinden fiyat bilgisi geldi: En düşük model 1500 dolar olabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda üst seviye iPad Pro modelini miniLED ekran ile güncelleyen Apple, önümüzdeki yıllarda tüm iPad Pro modellerine önemli bir yükseltmede bulunmak istiyor. Bir süredir bahsi geçen OLED ekranlı iPad Pro ailesinden gelen fiyat bilgisi, OLED panellerin ne kadar pahalıya patlayacağını gözler önüne seriyor.

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11 inç iPad Pro 1500 dolar fiyat etiketine sahip olabilir

Geçtiğimiz haftalarda iPad Pro modellerinde kullanılacak OLED panellerin, cihazlarda ciddi fiyat artışına sebep olabileceğini belirtmiştik. Kore kaynaklı yeni bir rapor ise bu haberimizi doğrular nitelikte. Bu rapora göre OLED ekranlı iPad Pro ailesinin 11 inç ekrana sahip üyesi 1500 dolar, 13 inç ekrana sahip üyesi ise 1800 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Böylece hücresel veri ve yüksek depolama kapasiteli bir OLED iPad Pro almak isteyenler, yaklaşık 3000 dolar harcamak zorunda kalacak.

Tam Boyutta Gör Bahsi geçen rapor doğru ise Apple, 11 inç iPad Pro için %80, 13 inç iPad Pro için ise %60 fiyat artışı uygulayacak. Apple’ın OLED paneller için harcadığı Ar-Ge yatırımları ve OLED panel üretimindeki pahalılığın firmayı ciddi bir zam kararına itecek gibi gözüküyor. Umarız Apple, MacBook Air’ı aşan fiyata satacağı iPad Pro modellerinde en azından M3 Pro çipini kullanır. Tüm bunlara rağmen Apple, OLED iPad Pro için henüz LG veya Samsung'a panel siparişine bulunmadı. Umarız projenin kesinleşmesi halinde Apple, uygun fiyata kaliteli bir OLED iPad deneyimi sunabilir. Siz iddia edilen iPad Pro fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz?

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OLED ekranlı iPad Pro ailesi 1500 dolar fiyat etiketini aşacak