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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı iPad Pro serisinden fiyat bilgisi geldi: En düşük model 1500 dolar olabilir

    2024 yılında ilk OLED ekranlı iPad Pro ailesini tanıtmaya hazırlanan Apple, ilginç bir hamle yapabilir. Yeni iPad Pro ailesinden gelen fiyat bilgisi, oldukça ilginç bir hamleyi gözler önüne seriyor.
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    OLED ekranlı iPad Pro ailesi 1500 dolar fiyat etiketini aşacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda üst seviye iPad Pro modelini miniLED ekran ile güncelleyen Apple, önümüzdeki yıllarda tüm iPad Pro modellerine önemli bir yükseltmede bulunmak istiyor. Bir süredir bahsi geçen OLED ekranlı iPad Pro ailesinden gelen fiyat bilgisi, OLED panellerin ne kadar pahalıya patlayacağını gözler önüne seriyor.

    [bkzdh=]

    11 inç iPad Pro 1500 dolar fiyat etiketine sahip olabilir

    Geçtiğimiz haftalarda iPad Pro modellerinde kullanılacak OLED panellerin, cihazlarda ciddi fiyat artışına sebep olabileceğini belirtmiştik. Kore kaynaklı yeni bir rapor ise bu haberimizi doğrular nitelikte. Bu rapora göre OLED ekranlı iPad Pro ailesinin 11 inç ekrana sahip üyesi 1500 dolar, 13 inç ekrana sahip üyesi ise 1800 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Böylece hücresel veri ve yüksek depolama kapasiteli bir OLED iPad Pro almak isteyenler, yaklaşık 3000 dolar harcamak zorunda kalacak.

    OLED ekranlı iPad Pro ailesi 1500 dolar fiyat etiketini aşacak Tam Boyutta Gör
    Bahsi geçen rapor doğru ise Apple, 11 inç iPad Pro için %80, 13 inç iPad Pro için ise %60 fiyat artışı uygulayacak. Apple’ın OLED paneller için harcadığı Ar-Ge yatırımları ve OLED panel üretimindeki pahalılığın firmayı ciddi bir zam kararına itecek gibi gözüküyor. Umarız Apple, MacBook Air’ı aşan fiyata satacağı iPad Pro modellerinde en azından M3 Pro çipini kullanır. Tüm bunlara rağmen Apple, OLED iPad Pro için henüz LG veya Samsung'a panel siparişine bulunmadı. Umarız projenin kesinleşmesi halinde Apple, uygun fiyata kaliteli bir OLED iPad deneyimi sunabilir. Siz iddia edilen iPad Pro fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? 
    Kaynakça https://wccftech.com/oled-ipad-pro-could-be-over-80-percent-more-expensive-than-current-models-more-expensive-than-some-macbook-models/ https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=20113
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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 9 saat önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 20 saat önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 20 saat önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 2 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 3 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 4 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 4 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 5 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 5 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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