OLED ekranlı iPad Pro serisinden fiyat bilgisi geldi: En düşük model 1500 dolar olabilir

11 inç iPad Pro 1500 dolar fiyat etiketine sahip olabilir
Geçtiğimiz haftalarda iPad Pro modellerinde kullanılacak OLED panellerin, cihazlarda ciddi fiyat artışına sebep olabileceğini belirtmiştik. Kore kaynaklı yeni bir rapor ise bu haberimizi doğrular nitelikte. Bu rapora göre OLED ekranlı iPad Pro ailesinin 11 inç ekrana sahip üyesi 1500 dolar, 13 inç ekrana sahip üyesi ise 1800 dolar fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Böylece hücresel veri ve yüksek depolama kapasiteli bir OLED iPad Pro almak isteyenler, yaklaşık 3000 dolar harcamak zorunda kalacak.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez