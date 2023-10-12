OLED ekranlı Macbook Pro bekleyenlere kötü haber: Yakın zamanda gelmeyecek

Apple'ın gelecek yıl OLED ekranlı iPad Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Doğal olarak Macbook Pro serisinde de OLED ekran beklentisi doğmuş durumda. Ancak ortaya çıkan bir rapora göre henüz böyle bir geçiş mümkün görünmüyor. Çünkü ekran üreticilerinin böyle bir geçiş için gerekli üretim hatlarını kurmasının yıllar alacağı bildiriliyor.
2026-2027'den önce gelmesi zor
Bloomberg'in düzenlediği bir web seminerde konuşan ekran sektörünün önemli bir temsilcisine göre OLED ekranlı Macbook Pro'ların 2026 ile 2027 yılından önce piyasaya çıkması beklenmiyor. Üstelik bu tarihler herşey yolunda giderse mümkün olan tarihler. Üreticiler 14 ve 16 inç Macbook Pro'lar için özel üretim hatlarını henüz kurmadılar, dolayısıyla bunun belirli bir zaman alacağı öngörülüyor.
Daha maliyetli olacak
Apple'ın ürünlerinde yüksek kaliteli bileşenler kullandığı bilinen bir gerçek. Dolayısla yeni OLED ekranların maliyetlerinin yüksek olacağı bekleniyor. Apple'ın yeni iPad Pro'lardaki OLED ekranlar için LG ve Samsung ile anlaştığı biliniyor. Benzer kalitede ve üretim hacminde başka firma olmadığı için Macbook Pro serisi için de bu iki firmanın üretim yapacak olması süpriz olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.