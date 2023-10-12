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    OLED ekranlı Macbook Pro bekleyenlere kötü haber: Yakın zamanda gelmeyecek

    OLED ekranlı Macbook Pro serisinin gerekli üretim hatlarının henüz kurulmaması nedeniyle 2026 ile 2027 yılından önce piyasaya çıkması beklenmiyor. İşte detaylar...

    OLED ekranlı Macbook Pro bekleyenlere kötü haber Tam Boyutta Gör
    Apple'ın gelecek yıl OLED ekranlı iPad Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Doğal olarak Macbook Pro serisinde de OLED ekran beklentisi doğmuş durumda. Ancak ortaya çıkan bir rapora göre henüz böyle bir geçiş mümkün görünmüyor. Çünkü ekran üreticilerinin böyle bir geçiş için gerekli üretim hatlarını kurmasının yıllar alacağı bildiriliyor.

    2026-2027'den önce gelmesi zor

    Bloomberg'in düzenlediği bir web seminerde konuşan ekran sektörünün önemli bir temsilcisine göre OLED ekranlı Macbook Pro'ların 2026 ile 2027 yılından önce piyasaya çıkması beklenmiyor. Üstelik bu tarihler herşey yolunda giderse mümkün olan tarihler. Üreticiler 14 ve 16 inç Macbook Pro'lar için özel üretim hatlarını henüz kurmadılar, dolayısıyla bunun belirli bir zaman alacağı öngörülüyor.

    Daha maliyetli olacak

    Apple'ın ürünlerinde yüksek kaliteli bileşenler kullandığı bilinen bir gerçek. Dolayısla yeni OLED ekranların maliyetlerinin yüksek olacağı bekleniyor. Apple'ın yeni iPad Pro'lardaki OLED ekranlar için LG ve Samsung ile anlaştığı biliniyor. Benzer kalitede ve üretim hacminde başka firma olmadığı için Macbook Pro serisi için de bu iki firmanın üretim yapacak olması süpriz olmayacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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