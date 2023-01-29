OLED tabletler giderek daha fazla ilgi görüyor

Tam Boyutta Gör Global ekonomik kriz nedeniyle durgunlaşan elektronik cihaz sektörlerinde farklılaşmayı başaran segmentler de var. İlginç bir şekilde pazarda OLED ekranlı tablet modellerine olan ilgi artıyor.

OLED tabletler yükselişte

Nispeten daha yüksek bir fiyat etiketi barındırmasına rağmen bu yıl tüketiciler OLED ekranlı tabletlere yöneldi. Araştırmalar gelecek yıl tablet pazarında OLED ekranlı ürünlerin yüzde 15 civarında bir pay kapsayacağını tahmin ediyor.

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Daha derin siyahlar ve canlı renklere imza atan OLED ekranlar tüketicilerin de beğenisini kazanıyor. OLED ekranlı tablet dendiğinde akla ilk Samsung geliyor. Sonrasında Huawei MatePad, Asus Vivobook, Lenovo Tab markaları da OLED ekranlı ürünlere sahip.

Segmentin yükselişi haliyle diğer oyuncuların da dikkatini çekiyor. Yavaş yavaş daha fazla ürünü piyasada görmemiz mümkün olacak. Pazarın lideri olan Apple da önümüzdeki yıl OLED tablet segmentine adım atmayı planlıyor.

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