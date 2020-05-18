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    Olimpiyatlar ertelendi ama Sonic yarışlara devam ediyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Olimpiyat Oyunları ertelendi ancak oyunların şerefine hazırlanan Sonic At The Olympic Games değişiklik olmadan indirmeye sunuldu.
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    Mobil Oyunlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Olimpiyatlar ertelendi ama Sonic yarışlara devam ediyor
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    Oyun dünyasını fenomen karakteri Sonic, memleketinde düzenlenecek olan olimpiyat oyunları için bir kez daha pistlerin yolunu tutmaya karar vermişti. Pandemi öncesinde duyurulan Sonic At The Olympic Games oyunu olimpiyatlar ertelenmesine rağmen indirmeye sunuldu.

    Sonic At The Olympic Games neler sunuyor?

    Sonic At The Olympic Games oyunu kullanıcıları Sonic ile çeşitli yarışlara sokarken ayrıca başkent Tokyo’daki ikonik ve tarihi yapılar ile ilgili de bilgilendirmeler yapıyor. Bu bilgilendirmeler de mini oyunlarla yapılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Etkileyici grafikleriyle KartRider Rush+ indirmeye sunuldu"

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    Oyunun konusu Dr. Eggman’ın Tokyo’yu ele geçirme çabalarına karşı olimpiyat madalyaları ile cevap vermek. Koşular, engelli koşular, karate, dalış, okçuluk, atış, tırmanma, çekiç, gülle, masa tenisi, badminton gibi pek çok olimpiyat oyunlarında ekrana dokunarak madalya kazanmaya çalışıyorsunuz.

    Yarışlarda zaman zaman boss ile kapışmalar da oluyor. Şehirde günlük etkinliklere katılarak dünya çapında oyuncularla farklı tecrübeler de yaşayabiliyorsunuz. Katılım için oyunlarda para kazanmanız gerekiyor.

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