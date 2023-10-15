Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ölmüş bir yıldız Güneş'in “yazgısını” ortaya koyuyor

    Bilim insanları, Messier 37'deki gezegenimsi nebulayı, merkezindeki beyaz cüce yıldızın nasıl öldüğünü belirlemek için incelediler. Buradaki ölü yıldız, Güneş’in akıbetine işaret ediyor.
    Ölmüş bir yıldız Güneş'in “yazgısını” ortaya koyuyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, Messier 37'deki gezegenimsi nebulayı, merkezindeki beyaz cüce yıldızın nasıl öldüğünü belirlemek için kozmik bir “suç mahalli” gibi inceledi. Bu kozmik mezarlığın kalbinde yatan ölü yıldız, Güneş’in gelecekteki haline veya tam olarak gelecekteki akıbetine işaret ediyor.

    Güneş'in akıbeti

    Dünya'dan yaklaşık 4,500 ışık yılı uzaklıktaki Messier 37 açık yıldız kümesinde yer alıyor. Bu beyaz cüceyi ve çevresini incelemek, neredeyse kozmik bir suç mahallini incelemek gibi, nasıl öldüğünü ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda gökbilimcilere kendi Güneş sistemimizin yaklaşık 5 milyar yıl sonra neye benzeyeceğine dair bir fikir verebilir. Çünkü Güneş, nükleer füzyon süreçleri için yakıtını tükettiğinde, giderek şişecek ve bir kırmızı deve dönüşecek. Güneş'in şişen dış katmanları daha sonra Dünya da dahil olmak üzere iç gezegenleri yutacak. Daha sonra, bu dıştaki katman yayılıp soğudukça, Güneş, bir gezegenimsi bulutsuya dönüşecek - ki bunun kafa karıştırıcı bir şekilde gezegenlerle hiçbir ilgisi yoktur - ve çekirdeği solmakta olan bir beyaz cüceye dönüşecek.

    Ölmüş bir yıldız Güneş'in “yazgısını” ortaya koyuyor Tam Boyutta Gör
    Kelebek şeklindeki Messier 37, açık bir yıldız kümesi olurken içindeki yıldızların yaklaşık olarak aynı zamanda aynı büyük, yoğun gaz ve toz bulutundan doğduğu düşünülüyor. Yani bilim insanları bu kümedeki ölü bir yıldızı inceleyerek, aynı yaştaki (ancak farklı kütlelerdeki) yıldızların nasıl evrim geçirip öldüklerini daha iyi anlayabilirler.

    Gökbilimciler şimdiye kadar gezegenimsi bulutsular içeren yalnızca üç açık yıldız kümesi keşfettiler ve bu yıldız mezarlıklarının kalbinde gömülü olan beyaz cüce yıldızlar şimdiye kadar hiç incelenmedi. Çalışma ekibinin lideri ve Tübingen Üniversitesi'nde profesör olan Klaus Werner yaptığı açıklamada, “Bir kümedeki yıldızların hepsi aynı yaştadır; bunun astrofizik için özel bir önemi bulunuyor. Bir yıldız ne kadar büyükse, hidrojeni helyuma dönüştürerek nükleer yakıtını o kadar hızlı tüketir. Dolayısıyla ömrü kısalır ve daha hızlı bir şekilde beyaz cüceye dönüşür.” ifadelerini kullandı.

    Yıldızlar kütlelerin önemli kısmını kaybediyor

    Ölmüş bir yıldız Güneş'in “yazgısını” ortaya koyuyor Tam Boyutta Gör
    Yıldızların yaşam sürecinin henüz tam olarak anlaşılamayan bir kısmı, yıldızların beyaz cüce evrelerine ulaşmadan önceki kütle kaybetme hızlarında yatıyor. Güneş gibi yıldızlar beyaz cüceye dönüşene kadar kütlelerinin yarısından biraz daha azını kaybederken Güneş'in sekiz katı kütleye sahip yıldızlar ise kütlelerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaybediyor.

    Klaus Werner ayrıca, gezegenimsi bulutsuların ölü merkezi yıldızlarının hiçbirinin daha önce incelenmediğini, çünkü hepsinin çok uzakta olduğunu ve beyaz cüceler olarak da hayli sönük olduklarını belirtti. Bu sönüklük durumunun üstesinden gelebilmek için çalışma ekibi, gezegenin en büyük teleskoplarından birini, Kanarya Adaları'nda bulunan Gran Telescopio Canarias'ı kullandı. Araştırmacılar daha sonra beyaz cücenin ışık çıkışını değerlendirdiler ve şu anda Güneş'in kütlesinin yaklaşık yüzde 85'ine sahip olduğunu belirlediler. Bu da, orijinal yıldızın Güneş’in 2,8 katına eşdeğer bir kütleye sahip olduğunu gösteriyor. Werner'e göre bu aynı zamanda yıldızın yaşamı boyunca içeriğinin yüzde 70'ini kaybettiği anlamına geliyor.

    Sonuç olarak, bir yıldızın başlangıcı ile son kütlesi arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması, yıldızın ne kadar yaşayacağını ve son evresinin beyaz cüce mi, nötron yıldızı mı, yoksa muhtemelen bir kara delik mi olacağını çözmek için hayati önem taşıyor. Bu ilişki aynı zamanda ölüm sancıları çeken bir yıldızın bir süpernovayı tetikleyip tetiklemeyeceğini ve böylece yaşamı boyunca oluşturduğu tüm malzemeyi evrene yayıp yaymayacağını belirlemeye de yardımcı olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pre isimleri mersin nasıl bir yer megane 2 airbag lambası bergama nasıl bir yer 1.3 multijet motor yağı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Vivo Y15S
    Vivo Y15S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız