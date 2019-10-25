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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    OmniVision kum tanesi kadar küçük kamera sensörünü tanıttı

    Medikal sektördeki özellikle kritik operasyonlarda kullanılacak OV6948 kamera sensörü bir kum tanesi büyüklüğünde ve 0.04MP çözünürlüğünde görüntü aktarabiliyor.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    OmniVision kum tanesi kadar küçük kamera sensörünü tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Bugün akıllı telefon pazarında kamera teknolojilerine büyük yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Daha küçük yer kaplayan ancak daha büyük yeteneklere sahip kamera sensörleri giderek artıyor. Diğer taraftan medikal alanda da önemli gelişmeler söz konusu.

    OV6948 özellikleri

    Daha çok akıllı telefon pazarında adını duyduğumuz sensör tasarımcısı OmniVision medikal alanda da etkili. Firma dünyanın en küçüğü olarak gösterilen yeni bir kamera sensörü tanıttı. Sensör o kadar küçük ki bir kum tanesi ile karşılaştırılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Giriş seviyesi Moto E6 Play duyuruldu"

    OV6948 model numarasına sahip mini sensör 0.575 x 0.575 x 0.232mm ölçülerinde ve 0.04MP çözünürlüğünde. Sensörde arka aydınlatma - BSI ve RGB Bayer filtresi yer alıyor.

    Elbette akıllı telefonlardaki kadar kaliteli fotoğraflar söz konusu değil ancak vücut içerisinde yapılacak operasyonlarda oldukça kaliteli işler yapacağı kesin. Genelde bu denli küçük kameralar olmadığı için cerrahların kritik operasyonlarda zorlandığı ifade ediliyor.

    Diğer taraftan sensör verimlilik odaklı olduğu için daha az ısı yayıyor ve hastayı daha az rahatsız ediyor. Bu sayede cerrahların odaklanmak için daha fazla zamanları oluyor. OV6948 sensörü yakın zamanda kullanıma sunulacak.



    https://www.ubergizmo.com/2019/10/worlds-smallest-camera-grain-of-sand/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 1 gün
    8k60 HDR HEVC video kaydı desteklemiyorsa maalesef bazı kişiler için çöp niteliğinde...
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    Spider_hip 1 gün
    Kum tanesi kadar olması şart mı? Az hap kadar olsa da en azından 0.3MP(640*480) kameraya çıksa daha faydalı olmaz mı acaba? 0.04MP ile neyi görecekler bilemedim. Bir ara hap tarzı endoskoplardan bahsediliyordu. 0.1MP(320*320) çözünürlükteki kameranın görüntüleri bile bu kadar kötü oluyor jeffreythompson.org/...
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    muratkaya 1 gün
    Endoskopi yaptıranlar, yani 'mideye hortum attıran'lar ne büyük eziyet olduğunu iyi bilir. Böyle küçük kameralar sayesinde öküz gibi kalın hortumlar yerine daha ince bir sondayla gönderilse hasta da doktor da rahat eder.
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    sniper23 1 gün
    Bu endoskopi veya anjiyo gibi alanlarda kullanılabilir. Kısacası çok küçük yerlere sığması gereken her şeyde.
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    feveran 1 gün
    o kadar da küçük değil abartmayın
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    Tommy Shelby 1 gün
    Tıp alanında çok işe yarar cidden
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    Glorfindel1907 1 gün Tommy Shelby
    Herşeyi kötüye yormayan bu şekilde yorumlar görmekte ayrı güzel
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    SeKSandDoRT 1 gün

    üreticiler bunu cep telefonunun içine başka bir sensörün yanına yerleştirir, kullanıcının haberi bile olmaz..
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    ozbey08 1 gün
    casusluk için kullanılacağı apacık aşikar
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