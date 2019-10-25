OmniVision kum tanesi kadar küçük kamera sensörünü tanıttı

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Bugün akıllı telefon pazarında kamera teknolojilerine büyük yatırımlar yapıldığını görüyoruz. Daha küçük yer kaplayan ancak daha büyük yeteneklere sahip kamera sensörleri giderek artıyor. Diğer taraftan medikal alanda da önemli gelişmeler söz konusu.

OV6948 özellikleri

Daha çok akıllı telefon pazarında adını duyduğumuz sensör tasarımcısı OmniVision medikal alanda da etkili. Firma dünyanın en küçüğü olarak gösterilen yeni bir kamera sensörü tanıttı. Sensör o kadar küçük ki bir kum tanesi ile karşılaştırılıyor.

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OV6948 model numarasına sahip mini sensör 0.575 x 0.575 x 0.232mm ölçülerinde ve 0.04MP çözünürlüğünde. Sensörde arka aydınlatma - BSI ve RGB Bayer filtresi yer alıyor.

Elbette akıllı telefonlardaki kadar kaliteli fotoğraflar söz konusu değil ancak vücut içerisinde yapılacak operasyonlarda oldukça kaliteli işler yapacağı kesin. Genelde bu denli küçük kameralar olmadığı için cerrahların kritik operasyonlarda zorlandığı ifade ediliyor.

Diğer taraftan sensör verimlilik odaklı olduğu için daha az ısı yayıyor ve hastayı daha az rahatsız ediyor. Bu sayede cerrahların odaklanmak için daha fazla zamanları oluyor. OV6948 sensörü yakın zamanda kullanıma sunulacak.

https://www.ubergizmo.com/2019/10/worlds-smallest-camera-grain-of-sand/