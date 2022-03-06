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    On ikinci nesil Intel vPro işlemciler duyuruldu

    Intel on ikinci nesil vPro destekli işlemci ailesi orijinal Alder Lake ile aynı ancak güvenlik tarafında çeşitli optimizasyonlar sunuyor. Ayrıca ChromeOS ve Intel Evo programı da dahil oluyor.
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    On ikinci nesil Intel vPro işlemciler
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    Intel’in biraz daha kurumlara yönelik olarak gelişmiş güvenlik ve verimlilik çözümleriyle desteklediği vPro işlemciler on ikinci nesilde de yerini aldı. Bu nesilde çok daha geniş bir ürün portföyü tercih edilmiş.

    On ikinci nesil Intel vPro işlemciler

    Intel vPro platformu yıllar boyunca geliştirilerek bugün en mükemmel haline ulaştı. On ikinci nesil Intel vPro işlemcilerde ilk kez Core i3 modeli de dahil edilirken Chromebook modelleri ve Intel Evo ultra hafif dizüstü bilgisayarlar da programda yerini aldı.

    Yeni vPro programı yine Intel aktif yönetim teknolojisini temel alıyor. Proaktif ve reaktif sistem yönetimi sunan teknoloji hem internet hem de kurumsal ağlar üzerinde bunu gerçekleştiriyor. Ethernet, kablosuz bağlantı ve Thunderbolt 4 bağlantıları kontrol ediliyor.

    Donanım tabanlı sanallaştırma ve tüm yazılım çevresinin şifrelenmesi ile çekirdek seviyesinde saldırılar engelleniyor. Ayrıca tehdit tespit teknolojisi ile fidye yazılımları ve tedarik zinciri saldırıları algılanabiliyor.

    On ikinci nesil Intel vPro işlemciler
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    Intel Boot Guard ve BIOS Guard teknolojileri Windows açılışını korurken Threat Detection ve CET akış güçlendirmesi de virüs yazılımlarının etkisini arttırıyor. Bu özellikleri Intel Evo ve Chrome OS platformlarında da yer alması firma açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Çok geniş bir işlemci yelpazesi sunan on ikinci nesil Intel vPro platformu üretici ortaklara tedarik edilmeye başladı.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alex59 4 saat önce

    Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.

    alfa-x 3 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 3 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 4 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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