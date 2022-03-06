On ikinci nesil Intel vPro işlemciler duyuruldu

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Intel’in biraz daha kurumlara yönelik olarak gelişmiş güvenlik ve verimlilik çözümleriyle desteklediği vPro işlemciler on ikinci nesilde de yerini aldı. Bu nesilde çok daha geniş bir ürün portföyü tercih edilmiş.

On ikinci nesil Intel vPro işlemciler

Intel vPro platformu yıllar boyunca geliştirilerek bugün en mükemmel haline ulaştı. On ikinci nesil Intel vPro işlemcilerde ilk kez Core i3 modeli de dahil edilirken Chromebook modelleri ve Intel Evo ultra hafif dizüstü bilgisayarlar da programda yerini aldı.

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Yeni vPro programı yine Intel aktif yönetim teknolojisini temel alıyor. Proaktif ve reaktif sistem yönetimi sunan teknoloji hem internet hem de kurumsal ağlar üzerinde bunu gerçekleştiriyor. Ethernet, kablosuz bağlantı ve Thunderbolt 4 bağlantıları kontrol ediliyor.

Donanım tabanlı sanallaştırma ve tüm yazılım çevresinin şifrelenmesi ile çekirdek seviyesinde saldırılar engelleniyor. Ayrıca tehdit tespit teknolojisi ile fidye yazılımları ve tedarik zinciri saldırıları algılanabiliyor.

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Intel Boot Guard ve BIOS Guard teknolojileri Windows açılışını korurken Threat Detection ve CET akış güçlendirmesi de virüs yazılımlarının etkisini arttırıyor. Bu özellikleri Intel Evo ve Chrome OS platformlarında da yer alması firma açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Çok geniş bir işlemci yelpazesi sunan on ikinci nesil Intel vPro platformu üretici ortaklara tedarik edilmeye başladı.

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On ikinci nesil Intel vPro işlemciler belli oldu