Samsung kullanıcılarını sevindiren gelişme: One UI 6.1.1 daha fazla bölgeye sunuldu

Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 güncellemesini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya başladı. İlk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülen güncelleme, şimdi diğer bölgelere de yayılmaya başladı. Galaxy S24 serisi, bu büyük güncellemeyi alan cihazlar arasında yer alıyor ve şu anda ABD, Çin gibi bölgelerde kullanıcılar bu güncellemeye erişebiliyor. Avrupa'daki cihazlara ve tabi ülkemize de yakın zamanda sunulması bekleniyor.
Güncelleme, yeni özellikleri beraberinde getiriyor ve yaklaşık 2.8GB boyutunda. Özellikle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinde tanıtılan bazı yenilikler, Galaxy S24 serisine de getiriliyor. Kullanıcılar güncellemenin cihazlarına gelip gelmediğini kontrol etmek için "Ayarlar" menüsünden "Yazılım güncellemesi" seçeneğine girip "İndir ve Yükle" bölümünü kullanabilirler. Güncelleme şu an için kısıtlı sayıda ülkede mevcut, ancak ilerleyen günlerde daha fazla bölgede yayılması bekleniyor.
One UI 6.1.1 güncellemesi, Samsung'un yapay zeka odaklı birçok yeni özelliğini içeriyor. Kullanıcılar, metin özetleme ve çeviri gibi özellikleri PDF dosyalarında bile kullanabilecekler. Ayrıca, resimlerden metin çevirme ve PDF'leri nota dönüştürmeden doğrudan üzerinde çalışma gibi işlevler de bu güncellemeyle geliyor. Samsung klavye ve otomatik dil tanıma gibi dil odaklı gelişmiş seçenekler de bu sürümde yer alıyor. Özellikle üçüncü taraf uygulamalar için çağrı ve mesajlaşma desteği gibi yenilikler, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Güncelleme aynı zamanda Ağustos 2024 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor, bu da cihazların güvenlik açısından daha güncel olmasını sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.