Samsung kullanıcılarını sevindiren gelişme: One UI 6.1.1 daha fazla bölgeye sunuldu

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Samsung, Android 14 tabanlı One UI 6.1.1 güncellemesini daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunmaya başladı. İlk olarak Güney Kore'de piyasaya sürülen güncelleme, şimdi diğer bölgelere de yayılmaya başladı. Galaxy S24 serisi, bu büyük güncellemeyi alan cihazlar arasında yer alıyor ve şu anda ABD, Çin gibi bölgelerde kullanıcılar bu güncellemeye erişebiliyor. Avrupa'daki cihazlara ve tabi ülkemize de yakın zamanda sunulması bekleniyor.

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Güncelleme, yeni özellikleri beraberinde getiriyor ve yaklaşık 2.8GB boyutunda. Özellikle Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modellerinde tanıtılan bazı yenilikler, Galaxy S24 serisine de getiriliyor. Kullanıcılar güncellemenin cihazlarına gelip gelmediğini kontrol etmek için "Ayarlar" menüsünden "Yazılım güncellemesi" seçeneğine girip "İndir ve Yükle" bölümünü kullanabilirler. Güncelleme şu an için kısıtlı sayıda ülkede mevcut, ancak ilerleyen günlerde daha fazla bölgede yayılması bekleniyor.

One UI 6.1.1 güncellemesi, Samsung'un yapay zeka odaklı birçok yeni özelliğini içeriyor. Kullanıcılar, metin özetleme ve çeviri gibi özellikleri PDF dosyalarında bile kullanabilecekler. Ayrıca, resimlerden metin çevirme ve PDF'leri nota dönüştürmeden doğrudan üzerinde çalışma gibi işlevler de bu güncellemeyle geliyor. Samsung klavye ve otomatik dil tanıma gibi dil odaklı gelişmiş seçenekler de bu sürümde yer alıyor. Özellikle üçüncü taraf uygulamalar için çağrı ve mesajlaşma desteği gibi yenilikler, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Güncelleme aynı zamanda Ağustos 2024 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor, bu da cihazların güvenlik açısından daha güncel olmasını sağlıyor.

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