One UI 7 Beta takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak modeller

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Tam Boyutta Gör Samsung‘un uzun süredir geliştirdiği One UI 7 arayüzü için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Her yıl olduğu gibi Galaxy S25 serisiyle kullanıma sunulacak güncelleme, bunun öncesinde beta sürümüyle mevcut olacak. Geçtiğimiz saatlerde de Samsung, One UI 7.0 beta takvimini paylaşıldı.

One UI 7.0 beta takvimi belli oldu

Kaçıranlar için Samsung, Ekim ayında düzenlenen Geliştirici Fuarı kapsamında One UI 7.0'ın 2025'te yayınlanacağını duyurdu ve yeni arayüzün önümüzdeki yıl, Galaxy S25 serisi ile yayınlanması bekleniyor. One UI 7.0 Beta ise, topluluk sayfalarında paylaşılan bilgiye göre 16 Aralık yani bugün itibarıyla erişime açılıyor. Devamında ise ikinci beta sürümü 23 Aralık'ta, üçüncü beta sürümü ise yedi gün sonra, 30 Aralık'ta yayınlanacak.

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One UI 7.0 beta ile uyumlu olacak cihazlar arasında, Galaxy S24, S23, S22, S21, Galaxy Z Fold 6& Flip 6, Z Fold 5& Flip 5, Z Fold 64& Flip 4, Galaxy A55, A54 ve A35 modelleri yer alıyor. Ayrıca Beta programı yaklaşık iki ay sürecek ve son kararlı sürümün Şubat ayında yayınlanması bekleniyor.

One UI 7.0 beklenen yenilikler

Samsung‘un One UI 7.0 ile birlikte hem arayüzde hem de yapay zeka tarafında çok sayıda gelişme sunması bekleniyor. Bununla birlikte daha yumuşak animasyonlar ve geçişler, bildirimler için ayrı bir ekrana sahip yenilenmiş, iki sayfalı bir Hızlı Panel düzeni, tek elle daha iyi kullanılabilirliğe sahip yeniden tasarlanmış bir kamera uygulaması ve bazı stok uygulamalar için yeni simgeler getirecek.

Ek olarak yeni bir şarj animasyonu, yeni bir ekran kilidi açma animasyonu, ana ekran ve kilit ekranı için yeni widget'lar ve ana ekranda büyük klasörler için destek bulunacak. Son olarak yeni arayüzde güncellenen pil simgesi, geliştirilmiş arka plan bulanıklığı, uygulama simgesi boyut ayarlamaları ve devam eden görevler için hap şeklinde bir kullanıcı arayüzü sunulması bekleniyor.

Samsung, Android 15 güncelleme takvimini henüz paylaşmadı ancak telefonlarına artık dört büyük Android güncellemesi sunacağını biliyoruz. Bu da, üç yaşına giren modellerin bile güncelleme alacağı anlamına geliyor. Buna göre güncellenen sürüm, Galaxy S, Galaxy A/F,M ve Galaxy Z ve Galaxy Tab serilerinden 50'den fazla cihaza ulaşacak.

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One UI 7 Beta takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak modeller