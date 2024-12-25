One UI 7, önemli olmayan bildirimleri filtrelemeyi kolaylaştıracak

Tam Boyutta Gör Bildirimler, bağlantıda kalmak için önemli olsa da, birçok uygulama kullanıcı için önemli olmayan bildirimler (reklamlar gibi) göndererek bildirim panelini karmaşık hale getiriyor. Bazı uygulamalar yalnızca Android'in arka plan işlemlerini sonlandırmasını önlemek için bildirim gönderiyor. Samsung, One UI 7 güncellemesiyle bu sorunu çözecek.

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One UI 7 bildirimleri filtreleme özelliği nasıl kullanılacak?

Tam Boyutta Gör One UI 7 ile gelecek bildirimleri filtrele özelliği, hangi tür bildirimleri filtreleyeceğinizi seçmenize olanak tanıyor: Eski bildirimler, bir uygulamanın arka planda çalıştığını belirten arka plan etkinliği bildirimleri ve bildirim ayarlarında küçültülen bildirimler. Bir veya daha fazla bildirim türünü filtrelediğinizde, One UI 7 bu bildirimleri bir araya toplayıp izin verdiğiniz bildirimlerin altında gösterecek. Dokunarak filtrelenmiş bildirimlerinizi görebileceksiniz.

Arka plan etkinliği bildirimleri filtresi, Android işletim sistemi tarafından kapatılmamak için bildirim gönderen KDE Connect gibi uygulamalar için geçerli. Küçültülmüş bildirimler filtresi, bildirim ayarlarında manuel olarak küçültülen bildirimler için geçerli. Bu ayar normalde bildirimi panelin altına taşıyıp daraltıyor. Yeni filtre, bu küçültülmüş bildirimleri eski ve arka plan etkinliği bildirimleriyle birlikte ayrı bir bölümde gruplandırıyor. Eski bildirimler filtresi ise, belirli bir süredir gelmiş bildirimleri gruplandırmak için tasarlanmış.

Kullanıma sunulduğunda, Ayarlar - Bildirimler - Gelişmiş ayarlar altından yeni bildirimleri filtreleme özelliğine erişilebilecek. Bu ayar, kullanıcı için daha az önemli olan bildirimleri filtreleyip bildirim panelinin alt kısmında gruplandırılmış olarak gösterecek.

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One UI 7, bildirimleri filtreleme özelliğini getiriyor