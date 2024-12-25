One UI 7, önemli olmayan bildirimleri filtrelemeyi kolaylaştıracak

One UI 7 bildirimleri filtreleme özelliği nasıl kullanılacak?
Arka plan etkinliği bildirimleri filtresi, Android işletim sistemi tarafından kapatılmamak için bildirim gönderen KDE Connect gibi uygulamalar için geçerli. Küçültülmüş bildirimler filtresi, bildirim ayarlarında manuel olarak küçültülen bildirimler için geçerli. Bu ayar normalde bildirimi panelin altına taşıyıp daraltıyor. Yeni filtre, bu küçültülmüş bildirimleri eski ve arka plan etkinliği bildirimleriyle birlikte ayrı bir bölümde gruplandırıyor. Eski bildirimler filtresi ise, belirli bir süredir gelmiş bildirimleri gruplandırmak için tasarlanmış.
Kullanıma sunulduğunda, Ayarlar - Bildirimler - Gelişmiş ayarlar altından yeni bildirimleri filtreleme özelliğine erişilebilecek. Bu ayar, kullanıcı için daha az önemli olan bildirimleri filtreleyip bildirim panelinin alt kısmında gruplandırılmış olarak gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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