One UI 7'nin bazı yapay zeka özellikleri eski telefonlarda çalışmayacak

Tam Boyutta Gör Samsung'un yazılım şefi Sally, şirketin web sitesinde yayınladığı bir gönderide şirketin en son Andoid arayüzü One UI 7.0 hakkında bazı ilginç bilgiler açıkladı. Şirketin, One UI 7.0 üzerinde iki üç yıldır çalıştığını söyleyen yönetici, bazı özelliklerin modern donanımlar gerektirdiğini, bu nedenle eski Galaxy telefonlarda bazı işlevlerin kullanılamayacağını belirtti.

Now Brief, her cihazda yer almayacak

Bu özelliklerden biri Now Brief. Now Brief, gün boyunca kullanıcılara kişiselleştirilmiş bilgiler ve öneriler sunan yeni bir özellik. Ancak, bu özelliğin çalışması için güçlü bir NPU'ya ve hesaplama gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bu özellikleri karşılamayan cihazlarda çalışmayacak.

One UI 7 güncellemesini alacak Samsung telefonların listesi 4 gün önce eklendi

Öte yandan, ekranda yer alan herhangi bir nesneyi daire içine alarak bilgi edinmeyi ve arama yapmayı sağlayan Circle to Search özelliği çoğunlukla bulut üzerinde çalıştığı için, eski ve güçsüz donanıma sahip cihazlarda çalışabiliyor.

Röportajda diğer özelliklerden açıkça bahsedilmiyor, muhtemelen Samsung mümkün olduğunca çok özelliği getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hangilerinin yalnızca son amiral gemisi cihazlara özel olacağını ise zaman gösterecek.

