One UI 7'nin bazı yapay zeka özellikleri eski telefonlarda çalışmayacak

Now Brief, her cihazda yer almayacak
Bu özelliklerden biri Now Brief. Now Brief, gün boyunca kullanıcılara kişiselleştirilmiş bilgiler ve öneriler sunan yeni bir özellik. Ancak, bu özelliğin çalışması için güçlü bir NPU'ya ve hesaplama gücüne ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bu özellikleri karşılamayan cihazlarda çalışmayacak.
Öte yandan, ekranda yer alan herhangi bir nesneyi daire içine alarak bilgi edinmeyi ve arama yapmayı sağlayan Circle to Search özelliği çoğunlukla bulut üzerinde çalıştığı için, eski ve güçsüz donanıma sahip cihazlarda çalışabiliyor.
Röportajda diğer özelliklerden açıkça bahsedilmiyor, muhtemelen Samsung mümkün olduğunca çok özelliği getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Hangilerinin yalnızca son amiral gemisi cihazlara özel olacağını ise zaman gösterecek.Kaynakça https://news.samsung.com/id/samsung-ungkap-rahasia-di-balik-inovasi-ux-keamanan-dan-ai-di-galaxy https://www.gsmarena.com/samsung_says_some_one_ui_7_ai_features_wont_be_available_to_older_devices-news-66525.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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