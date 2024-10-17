One UI 7, Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal gelişme olabilir

Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal iyileştime olabilir
Güvenilir sızıntı kaynağı olan Ice Universe'e göre, One UI 7.0 tüm Samsung yazılım tarihindeki en büyük iyileştirme olacak. İşletim sistemindeki animasyonlar, genel akıcılık ve sistem kararlığı önemli ölçüde iyileşecek. Kaynak ayrıca, Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite ve 16 GB RAM ile birlikte en iyi One UI 7 deneyimini sunacağını söylüyor.
Kendi deneyiminden yola çıkan Ice Universe, One UI 6'ya 60 puan verirken One UI 7 çalıştıran Galaxy S24 Ultra'ya 85 puan ve One UI 7.1 çalıştıran Galaxy S25 Ultra'ya 92 puan verdi. Bu puanlar tamamen kişisel deneyime bağlı olarak verilse de, One UI 7'de gerçekleşen iyileştirmeleri göstermesi açısından heyecan verici.
One UI 7 ile animasyonların yanında uygulama simgeleri ve arayüzleri, bildirim ve kısayol menüleri gibi birçok alanda değişiklik gerçekleşecek. Samsung, bu kapsamlı değişikliklerin kararlı bir şekilde çalıştığından emin olmak için yoğun bir uğraş veriyor. Bu da doğal olarak gecikmelere sebep oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...