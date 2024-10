One UI 7, Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal gelişme olabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Başlangıçta Temmuz ayında yayınlanması beklenen beta sürümü defalarca ertelendi. Yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı belli olmasa da yıl sonundan önce geleceği doğrulandı. Ancak bu uzun bekleyişe değecek gibi görünüyor, çünkü One UI 7'nin son yıllarda Samsung telefonlardaki en büyük yazılımsal gelişme olacağı söyleniyor.

Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal iyileştime olabilir

Güvenilir sızıntı kaynağı olan Ice Universe'e göre, One UI 7.0 tüm Samsung yazılım tarihindeki en büyük iyileştirme olacak. İşletim sistemindeki animasyonlar, genel akıcılık ve sistem kararlığı önemli ölçüde iyileşecek. Kaynak ayrıca, Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite ve 16 GB RAM ile birlikte en iyi One UI 7 deneyimini sunacağını söylüyor.

Kendi deneyiminden yola çıkan Ice Universe, One UI 6'ya 60 puan verirken One UI 7 çalıştıran Galaxy S24 Ultra'ya 85 puan ve One UI 7.1 çalıştıran Galaxy S25 Ultra'ya 92 puan verdi. Bu puanlar tamamen kişisel deneyime bağlı olarak verilse de, One UI 7'de gerçekleşen iyileştirmeleri göstermesi açısından heyecan verici.

One UI 7 ile animasyonların yanında uygulama simgeleri ve arayüzleri, bildirim ve kısayol menüleri gibi birçok alanda değişiklik gerçekleşecek. Samsung, bu kapsamlı değişikliklerin kararlı bir şekilde çalıştığından emin olmak için yoğun bir uğraş veriyor. Bu da doğal olarak gecikmelere sebep oluyor.

