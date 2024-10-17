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    Anlık Bildirim

    One UI 7, Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal gelişme olabilir

    Samsung'un defalarca ertelenen Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzü yakında yayınlanacak. Merakla beklenen One UI 7'nin Samsung telefonlardaki en büyük yazılımsal gelişme olacağı söyleniyor.
    One UI 7, Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal gelişme olabili Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Başlangıçta Temmuz ayında yayınlanması beklenen beta sürümü defalarca ertelendi. Yeni sürümün ne zaman yayınlanacağı belli olmasa da yıl sonundan önce geleceği doğrulandı. Ancak bu uzun bekleyişe değecek gibi görünüyor, çünkü One UI 7'nin son yıllarda Samsung telefonlardaki en büyük yazılımsal gelişme olacağı söyleniyor.

    Samsung tarihindeki en büyük yazılımsal iyileştime olabilir

    Güvenilir sızıntı kaynağı olan Ice Universe'e göre, One UI 7.0 tüm Samsung yazılım tarihindeki en büyük iyileştirme olacak. İşletim sistemindeki animasyonlar, genel akıcılık ve sistem kararlığı önemli ölçüde iyileşecek. Kaynak ayrıca, Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite ve 16 GB RAM ile birlikte en iyi One UI 7 deneyimini sunacağını söylüyor.

    Kendi deneyiminden yola çıkan Ice Universe, One UI 6'ya 60 puan verirken One UI 7 çalıştıran Galaxy S24 Ultra'ya 85 puan ve One UI 7.1 çalıştıran Galaxy S25 Ultra'ya 92 puan verdi. Bu puanlar tamamen kişisel deneyime bağlı olarak verilse de, One UI 7'de gerçekleşen iyileştirmeleri göstermesi açısından heyecan verici.

    One UI 7 ile animasyonların yanında uygulama simgeleri ve arayüzleri, bildirim ve kısayol menüleri gibi birçok alanda değişiklik gerçekleşecek. Samsung, bu kapsamlı değişikliklerin kararlı bir şekilde çalıştığından emin olmak için yoğun bir uğraş veriyor. Bu da doğal olarak gecikmelere sebep oluyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    sultanneb 4 saat önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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