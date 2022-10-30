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    Microsoft, OneNote uygulamalarını birleştiriyor: OneNote for Windows 10 için yolun sonuna gelindi

    Windows işletim sisteminin başarılı not alma uygulamalarından olan OneNote, iki farklı versiyonu ile kullanıcılarda kafa karışıklığına yol açıyordu. Microsoft, sonunda iki uygulamayı birleştiriyor.
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    OneNote for Windows 10 için yolun sonuna gelindi Tam Boyutta Gör
    Windows’un başarılı not alma uygulamalarından OneNote, özellikle Surface gibi kalem destekli cihaz kullanıcıları tarafından sevilerek kullanılan bir uygulama. Ancak OneNote, uzun bir süredir iki farklı versiyonu ile kafa karışıklığına yol açıyordu. Bunun üzerine Microsoft, iki uygulamayı birleştireceklerini belirtmişti ve sonunda beklenen oldu.

    OneNote for Windows 10 mağazadan kaldırıldı

    OneNote’un geleceği hakkında yeni bir blog paylaşımı yapan firma, OneNote for Windows 10 uygulamasının Microsoft Store’dan kaldırıldığını duyurdu. Uygulama, yüklü bilgisayarlarda hala kullanılabilecek ancak artık yeni özellik güncellemesine kavuşmayacak. Uygulama için yazılım ve güvenlik desteği ise Ekim 2025’te son bulacak.

    Microsoft, artık Office 365 içerisinde bulunan OneNote uygulamasını standart hale getirdi ve Microsoft Store’da indirmeye açtı. Bu uygulama, firma tarafından tam destek alacak ve yeni özelliklere sahip olacak. Yeni tasarım ve özellikler ile yenilenen uygulama, kalem destekli bilgisayarlarda önemli bir uygulama olacağa benziyor. Desteği yakında bitecek olan OneNote for Windows 10’i buradan indirebilirsiniz.

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