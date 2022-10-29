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    Anlık Bildirim

    Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Kasım ayında Xbox Live Gold üyelerine ücretsiz olarak verilecek olan oyunlar belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 oyunları.                        
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    Xbox Live Gold Kasım 2022 ücretsiz oyunları Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların kasım listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

    Xbox Live Gold Kasım Oyunları

    • Praetorians: HD Remaster (1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında erişime açık)
    • Dead End Job (16 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında erişime açık)

    Normalde Xbox, dört oyunla karşımıza çıkardı ancak bu ay iki oyunla karşımıza çıkıyor. Zaten Xbox Game Pass olduğu için bu tarafta verilen oyunlar çok da önemli değil oyuncular için.

    Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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