Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Xbox Live Gold Kasım Oyunları
- Praetorians: HD Remaster (1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında erişime açık)
- Dead End Job (16 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında erişime açık)
Normalde Xbox, dört oyunla karşımıza çıkardı ancak bu ay iki oyunla karşımıza çıkıyor. Zaten Xbox Game Pass olduğu için bu tarafta verilen oyunlar çok da önemli değil oyuncular için.
Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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