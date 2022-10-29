Xbox Live Gold üyelerine Kasım 2022'de verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft'un Xbox Live Gold üyelerine aylık olarak verdiği oyunların kasım listesi belli oldu. Bu ay verilen oyunlar Xbox One ve Xbox 360 konsolu için.

PlayStation Plus Kasım 2022 ücretsiz oyunları açıklandı 1 gün önce eklendi

Xbox Live Gold Kasım Oyunları

Praetorians: HD Remaster (1 Kasım - 30 Kasım tarihleri arasında erişime açık)

Dead End Job (16 Kasım - 15 Aralık tarihleri arasında erişime açık)

Normalde Xbox, dört oyunla karşımıza çıkardı ancak bu ay iki oyunla karşımıza çıkıyor. Zaten Xbox Game Pass olduğu için bu tarafta verilen oyunlar çok da önemli değil oyuncular için.

Verilen oyunları parantez içinde belirtilen tarihlerde hesabınıza eklerseniz, Xbox Live Gold üyeliğiniz olduğu sürece ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.

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Xbox Live Gold Kasım 2022 ücretsiz oyunları