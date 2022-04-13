OnePlus 10 Pro’nun kernel(çekirdek) kaynak kodu yayınlandı

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Bir süre Çin pazarına özel kalan OnePlus 10 Pro, geçtiğimiz haftalarda global pazara da çıkış yapmıştı. OnePlus cihazın çıkışından 2 hafta sonra, ROM geliştiricilerini ve yazılım heveslilerini sevindirecek bir adım attı.

Cihazın çekirdek kaynak kodu yayınlandı

“Kernel” veya “çekirdek”, modern cihazların işletim sistemleri ve donanımları arasında bir köprü görevi gören bir yapı. Bu yapı ile işletim sistemleri ve uygulamalar, cihazın donanımı ile iletişime geçebiliyor. Her Android üreticisinin, GNU Genel Kamu Lisans’ı doğrultusunda cihazlarının kernel kaynak kodunu yayınlaması gerekiyor. Normalde uzun zaman alabilen bu süreç, OnePlus’ın hızlı davranışı ile çözülmüş oldu.

Oppo, kendi işlemcisi üretmeye hazırlanıyor 1 gün önce eklendi

OnePlus 10 Pro’nun kernel kaynak kodunun GitHub’a yüklendiği XDA tarafından tespit edildi. Bu haber cihaz kullanıcılarını direkt olarak mutlu edecek olmasa da, cihazın üçüncü parti yazılım desteği konusunda önemli bir adım. OnePlus ve Oppo’nun daha birleşik bir marka olmalarının ardından OxygenOS12 ciddi anlamda eleştirilmeye başlamıştı. Ancak kernel kaynak kodunun yayınlanması ile zaten oldukça yazılım heveslisi olan OnePlus kitlesi, cihazlarını LineageOS ve türevlerini kullanarak eski OxygenOS’a benzetmeye çalışacaklardır. Çinli firmanın yeni amiral gemisi OnePlus 10 Pro, önümüzdeki aylarda özel ROM sayısı ile hayranları sevindirecektir.

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