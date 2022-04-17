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    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 28 Nisan'da geliyor

    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'nin resmi tanıtım tarihi açıklandı. İşte 28 Nisan'da tanıtılacak olan OnePlus Nord CE 2 Lite 5G'nin ortaya çıkan özellikleri ve tasarımı.
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    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 28 Nisan'da geliyor
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    OnePlus 28 Nisan'da yeni modeli OnePlus Nord CE 2 Lite ile piyasaya çıkacak. Ancak cihaz şimdiden resmi olarak duyuruldu. Özellikleri de sızıntılarla ortada. Gelin OnePlus Nord CE 2 Lite'ın detaylarına göz atalım.

    OnePlus Nord CE 2 Lite 64MP ana kameraya sahip olacak

    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G resmi olarak doğrulandı. 28 Nisan'da tanıtılacağına dair görselleri de ortaya çıkan cihazın özellikleri de sızıntılarla belli. Ama öncesinde tasarıma bakmak gerekirse cihaz Realme 9 Pro'nun aynısı denilecek kadar fazla benziyor. Arka tarafında üçlü kamera kurulumuna yer veren cihaz, kasanın ortasında bir OnePlus logosu taşıyor. Sağ tarafında yerleşik parmak izi sensörü ve güç tuşuna sahip olan cihaz, sol tarafında ise ses tuşlarına sahip olacak.

    OnePlus Nord CE 2 Lite 5G 28 Nisan'da geliyor

    Sızıntılara baktığımızda 6,58 inç büyüklüğünde LCD bir ekranla gelecek olan cihaz, bu ekranda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunacak. 120Hz yenileme hızına sahip olan bu ekran hemen üzerinde 16MP'lik bir ön kamera taşıyacak. Arka tarafında 64MP'lik bir ana kamera ile gelen OnePlus Nord CE 2 Lite, bu kameranın yanında 2MP'lik bir makro ve 2MP'lik bir derinlik sensörüne sahip.

    Ortaya çıkan bilgilere göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 695 yonga seti ile birlikte gelecek olan Nord CE 2 Lite 5G, 6GB ve 8GB RAM belleklerle gücünü destekleyecek. Depolama tarafında 128GB'lık bir seçenek sunacağı bilinen cihazın, elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alacağı biliniyor. Son olarak 33W hızlı şarj desteği sunacak olan cihaz, Android 11 tabanlı OxygenOS 11 işletim sistemi ile gelecek.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 1 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 3 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 3 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 3 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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