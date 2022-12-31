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    OnePlus 11 ile 120 FPS oyun dönemi: Dünyanın ilk biyonik titreşim motoru ve özel grafik motoru

    Yaklaşmakta olan OnePlus 11 çok kısa bir süre sonra resmiyete kavuşacak. Yeni amiral gemisinden gelen bilgiler mobil oyunculuk için yeni teknolojilere ve 120 FPS mobil oyunculuğa işaret ediyor.
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    OnePlus 11, 120 FPS oyun için özel grafik motoru ile gelecek Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 11'i 4 Ocak'ta resmen tanıtacak. Öte yandan OnePlus telefonu gizlemeye pek çalışmıyor zira sızan ve paylaşılan bilgilerle OnePlus 11’in teknik özellikleri ve tasarımı onaylanmış durumda. Şimdi ise 120 FPS mobil oyunculuk için telefonda yeni teknolojilerin olduğu ortaya çıktı.

    OnePlus 11 ilklerin telefonu olacak

    OnePlus 11, 120 FPS oyun için özel grafik motoru ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre dünyada ilk defa OnePlus 11’de AAC Technology tarafından geliştirilen biyonik titreşim motoru kullanılacak. OnePlus'a göre bu titreşim motoru, 600 mm³'den büyük hacmiyle bir Android telefondaki en güçlü ve en büyük motor olacak. Şirkete göre, OnePlus 11'deki biyonik titreşim motoru, amiral gemisi telefonlarda kullanılan diğer titreşim motorlarından çok daha güçlü ve gelişmiş.

    OnePlus 11'deki bu titreşim motoru, titreşme performansına göre iPhone 14 Pro’ya göre yüzde 17 daha iyi. Aynı zamanda eş titreşim sürelerinde daha fazla frekans sunulduğundan yeni motor iPhone 14 Pro’dan daha başarılı bir hissiyat sunacak.

    Fazla ısınmadan ortalama 120 FPS yakalanmış

    OnePlus 11, 120 FPS oyun için özel grafik motoru ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Tüm bunlara ek olarak belki de en önemli gelişmiş oyun performansına yaşanacak. OnePlus’ın aktardığına göre OnePlus 11, yine dünyada ilk kez Super Graphics Engine özelliğine sahip telefon olacak. Firmaya göre bu grafik motoru sayesinde gelişmiş doğal görüntü kalitesi ve yüksek kare hızları sunularak yeni bir mobil oyun çağı başlatılacak.

    Yeni grafik motoru sayesinde OnePlus 11, oyunun desteklediği kare hızından bağımsız olarak optimizasyonlar sayesinde 120 FPS’e kadar kare hızlarını yükseltecek. Firmaya göre yapılan yazılım optimizasyonları ve özel render çipi sayesinde kare hızı ve görüntü kalitesi artırılırken güç tüketiminden de minimum taviz veriliyor. OnePlus’a göre, OnePlus 11’de 1 saat boyunca League of Legends Wild Rift oynandıktan sonra sıcaklıklar 43 dereceyi geçmedi ve ortalama FPS 119,8 oldu.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 3 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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