OnePlus 11 ile 120 FPS oyun dönemi: Dünyanın ilk biyonik titreşim motoru ve özel grafik motoru

OnePlus 11'deki bu titreşim motoru, titreşme performansına göre iPhone 14 Pro’ya göre yüzde 17 daha iyi. Aynı zamanda eş titreşim sürelerinde daha fazla frekans sunulduğundan yeni motor iPhone 14 Pro’dan daha başarılı bir hissiyat sunacak.
Fazla ısınmadan ortalama 120 FPS yakalanmış
Yeni grafik motoru sayesinde OnePlus 11, oyunun desteklediği kare hızından bağımsız olarak optimizasyonlar sayesinde 120 FPS’e kadar kare hızlarını yükseltecek. Firmaya göre yapılan yazılım optimizasyonları ve özel render çipi sayesinde kare hızı ve görüntü kalitesi artırılırken güç tüketiminden de minimum taviz veriliyor. OnePlus’a göre, OnePlus 11’de 1 saat boyunca League of Legends Wild Rift oynandıktan sonra sıcaklıklar 43 dereceyi geçmedi ve ortalama FPS 119,8 oldu.
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d