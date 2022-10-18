OnePlus 11 detaylanıyor: Pro özellikleri sunacak!

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon sektörünün iddialı oyuncularından OnePlus’ın 2022’nin sonuna kadar yeni amiral gemisi telefonunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz ay, OnePlus 11 Pro’nun render görüntülerini içeren bir dizi sızıntı paylaşıldı. Ancak yeni raporlar, şirketin bir Pro model yerine üst düzey özelliklere sahip bir ana model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

OnePlus 11 neler sunacak?

Bildirilenlere göre OnePlus 11, kamera deliği sol üst köşede bulunan 6,7 inç boyutlarında AMOLED panele sahip olacak. Bu panelin 2K (3216 x 1440 piksel) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına destek sunması beklenirken, ekran altı parmak izi okuyucu ile konumlandırılabilir. Kamera tarafında ise 50MP birincil, 48MP ultra geniş açı ve 32MP telefoto lens ile donatılacak yeni telefon, Snapdragon 8 Gen 2 platformundan güç alacak.

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OnePlus 11'in Android 13 tabanlı OxygenOS ve 8GB+128 GB, 8GB+256GB, 12GB+256GB depolama seçenekleri ile gelmesi muhtemel görünüyor. Buna ek olarak kaputun altında 100W hızlı şarj desteği ve 5.000 mAh pil yer alabilir.

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